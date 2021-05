HTC z nowymi goglami Vive Pro 2 i Focus 3. Wirtualna rzeczywistość wchodzi w 5K

Ceny nowych gogli HTC nie są niskie. Za same gogle trzeba będzie zapłacić 749 dolarów, w zestawie ze stacją bazową SteamVR oraz kontrolerami aż 1399 dolarów. Vive Focus 3 wyceniono natomiast na 1300 dolarów, czyli aż 1000 dolarów więcej niż konkurencyjny Oculus Quest 2. Obawiam się, że w przypadku samodzielnych gogli ta ogromna różnica w cenie będzie największym minusem i gogle nigdy nie będą mogły pochwalić się świetną sprzedażą. Patrząc na ceny obu urządzeń trudno oprzeć się wrażeniu, że nie są to gogle dla normalnych użytkowników, ale sprzęt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów. Czy to dobrze, czy źle – zweryfikuje rynek.

