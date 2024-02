Hostersi x AWS Impact Poland już w kwietniu. Rejestracja na wydarzenie została otwarta

AWS Impact Poland '24 to darmowe wydarzenie dedykowane menadżerom i entuzjastom technologii, które koncentruje się na potencjale chmury Amazon Web Services w przekształcaniu biznesu, strategiach migracji do chmury, efektywnym zarządzaniu kosztami oraz innowacjach w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). W tym roku odbędzie się ono w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie.

Co przygotowali organizatorzy AWS Impact Poland '24? W ramach wydarzenia uczestnicy dowiedzą się m.in. tego, jak prawidłowo podejść do procesu migracji do chmury i uniknąć typowych błędów, czy jak wykorzystać sztuczną inteligencję do skalowania swojego biznesu. W trakcie trwania eventu będzie można również porozmawiać ze specjalistami AWS i firmy Hostersi oraz poznać szczegóły tego, co może zaskoczyć w rachunku za chmurę AWS i jak sobie z tym poradzić.

AWS Impact Poland '24. Rejestracja już otwarta!

Tegoroczna odsłona AWS Impact Poland '24 odbędzie się w dniach 16 – 18 kwietnia tego roku w następujących miastach:

Łódź – 16.04.2024

The Loom Hotel

ul. Ogrodowa 21, Łódź

Lublin – 17.04.2024

Lubelskie Centrum Konferencyjne

ul. Grottera 2, Lublin

Rzeszów – 18.04.2024

Apart Hotel 12

ul. Podpromie 12, Rzeszów

Rejestracja na poszczególne wydarzenia jest już otwarta, a zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć swojego udziału na oficjalnej stronie. Poniżej prezentujemy ogólną agendę wydarzenia, która może się nieco różnić od miasta, w którym odbędzie się AWS Impact Poland '24: