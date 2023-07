Polski startup zmienia zasady leczenia padaczki w Polsce

Zgodnie z założeniami Europejskiej Dekady Cyfrowej ogłoszonej w 2020 roku przez Komisję Europejską, 100 proc. obywateli UE powinno mieć dostęp online do swojej dokumentacji medycznej.

Jak wynika z badań zleconych przez AWS niezależnej firmie konsultingowej Public First (Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski. Jak technologia chmury obliczeniowej może wesprzeć Europejską Dekadę Cyfrową), 43 proc. Polaków już taki dostęp posiada. Zwiększanie tego odsetka wiąże się z większą adopcją chmury w poszczególnych instytucjach systemu ochrony zdrowia. Tu jednak Polska jest dopiero w połowie drogi.

Akceleratorem transformacji cyfrowej z pewnością stała się pandemia, także w opiece zdrowotnej. Niezbędne stało się stworzenie rozwiązań do konsultacji online, jak również szerzej zaczęto korzystać z uczenia maszynowego do automatyzacji niektórych procesów.

Sztuczna inteligencja w leczeniu epilepsji

Placówki służby zdrowia generują ogromne ilości danych. Analiza tych danych, w celu postawienia diagnozy czy opracowania nowej formy terapii, była do niedawna możliwa tylko w dużych ośrodkach medycznych i koncernach posiadających własne serwerownie i rozbudowane budżety na narzędzia IT. Dzisiaj każda przychodnia i startup działający na rynku zdrowia ma dostęp do nieograniczonych zasobów i gotowych rozwiązań, m.in. dzięki chmurze AWS (Amazon Web Services). Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) znajdują zastosowanie w kolejnych obszarach, m.in. tak ważnych jak leczenie epilepsji. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom chorych stało się motorem napędowym cybermedycyny. Dzięki wykorzystaniu inteligencji asystującej zarówno obsługa klienta, jak i relacja lekarz-pacjent weszły na wyższy poziom.

Cyberopieka nad pacjentem

Jedną z klinik, która zdecydowała się na najnowsze rozwiązania z zakresu cybermedycyny jest Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii Neurosphera (CNPP Neurosphera). Firma działa w przekonaniu, że z wykorzystaniem nowych rozwiązań i technologii, takich jak chmura, przyspieszy rozwój, a nawet zrewolucjonizuje diagnostykę i terapię chorób ośrodkowego układu nerwowego w tym epilepsji, wprowadzając zupełnie nowy standard opieki nad pacjentem.

Klinika działa na rynku od 20 lat. Od 2021 roku, cały system organizacji – w tym algorytmy wsparcia decyzji lekarskiej, obsługa pacjenta, system płatności i telekonferencji – działają na rozwiązaniach chmurowych AWS. Centrum Neurosphera zdecydowało się na rozwiązania AWS m.in. ze względu na elastyczność – ograniczenie i rozłożenie w czasie pierwszych kosztów startupowych, a także na bezpieczeństwo wrażliwych danych i ich szyfrowanie.

Dzięki temu, że wszystkie nasze systemy i aplikacje są w chmurze AWS, mamy przede wszystkim większą kontrolę nad budżetem. Chmura daje pełną informację o tym jak funkcjonuje oprogramowanie i jakie powoduje koszty. W naszym przypadku ogromne znaczenie ma też efekt skali – nasze zasoby oprogramowania dostosowujemy do aktualnych potrzeb. Ponadto, rozwiązania AWS, z których korzystamy dają nam gwarancję bezpieczeństwa danych, co w przypadku placówki medycznej – ze względu na ich wrażliwość – ma ogromne znaczenie. Przeszliśmy w tym zakresie niezbędne audyty i spełniamy wszystkie wymogi UE w tym zakresie – mówi Piotr Zwoliński, CEO Neurosphera.

Obsługa pacjenta online

Neuroterminal to pierwszy na świecie, zintegrowany i kompleksowy system komputerowego wsparcia diagnostyki i terapii padaczki. Umożliwia wprowadzenie do systemu całej historii choroby i jej aktualizację. Następnie – dzięki zaawansowanym narzędziom oraz zestawieniu wyników badań z najnowszą wiedzą medyczną i międzynarodowymi zaleceniami eksperckimi – wspiera postawienie bardziej trafnej diagnozy, a także dobranie najbardziej skutecznej terapii. Poprzez Neuroterminal każdy pacjent nieodpłatnie ma dostęp do swojego panelu użytkownika, gdzie ma możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem oraz wgląd do kalendarza zdarzeń, historii choroby, powiadomień, recept czy podsumowania wizyt.

System składa się z terminalu pacjenta i terminalu lekarza, zintegrowanych i połączonych ze sobą. Po wprowadzeniu swoich danych oraz historii choroby, pacjent może być w stałym, codziennym kontakcie ze swoim lekarzem. To nowy wymiar w opiece nad chorymi na padaczkę i nowa jakość w komunikacji na linii lekarz-pacjent.

Aktualnie, 60-70 proc. wszystkich pierwszych wizyt odbywa się nadal stacjonarnie. Zdecydowana większość kolejnych interakcji pacjentów prowadzona jest już przez system konferencyjny Amazon Chime, od wideo-rozmowy z lekarzem po zapytanie o receptę. Dzięki temu, wszystkich 6 000 pacjentów kliniki obsługiwanych jest przez zaledwie 2 osoby na recepcji. Ponadto, dzięki konsultacjom online, pacjenci z innych miast nie ponoszą kosztów podróży – mówi Piotr Zwoliński, CEO Neurosphera.

Diagnostyka porównawcza w czasie rzeczywistym

Mózgiem Neuroterminala jest Robot Ictal, specjalny moduł cybernetyczny zawierający narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. To autorskie rozwiązanie. Został opracowany przez dr Piotra Zwolińskiego, wybitnego epileptologa i Partnera Medycznego Centrum Neurosphera we współpracy z płk dr inż. Mariuszem Chmielewskim, architektem algorytmów sztucznej inteligencji, mentorem technologicznym i naukowym w dziedzinach modelowania, diagnostyki medycznej i telemedycyny.

Dr Zwoliński przez lata katalogował i opisywał cechy kilkudziesięciu klasyfikowanych przez MLPP (Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa) typów napadów padaczkowych. Każdy z nich opisał zestawem 100 unikatowych cech. Na tej podstawie system podpowiada lekarzowi rozpoznanie. Ponadto, dr Zwoliński opisał i wprowadził do systemu ponad 30 leków, które są powszechnie stosowane w terapii padaczki w kraju i zagranicą, a także zalecenia światowej sławy autorytetów oraz towarzystw naukowych w zakresie stosowania i dawkowania tych leków. To pozwoliło na stworzenie ogromnej biblioteki wiedzy do diagnozowania i leczenia pacjentów. Cała wiedza naukowa została opisana z sposób matematyczny.

W ten sposób powstał dodatkowy moduł wspierający wybór leczenia – proponujący optymalną ścieżkę terapii farmakologicznej. Dane mogą zostać wprowadzone i przetworzone w dowolnym momencie chorobowym, a Robot Ictal podaje wyniki w czasie rzeczywistym. Zatem robot znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji terapeutycznej.

Po wprowadzeniu do pamięci komputera danych pacjenta i informacji na temat używanych leków, w czasie rzeczywistym zostaną one porównane z opisanymi przypadkami oraz światowymi zaleceniami terapeutycznymi, aby podpowiedzieć lekarzowi prowadzącemu rozpoznanie i adekwatne leczenie. Dane każdego kolejnego pacjenta zgłaszającego się do kliniki są konfrontowane w zakresie diagnozy i ścieżki leczenia z danymi dotyczącymi 6 000 innych pacjentów.

Analiza milionów przypadków na raz

Dzięki ogromnym mocom obliczeniowym, system wykorzystywany przez Neurospherę może analizować miliony cech u milionów przypadków na raz, w czasie rzeczywistym. To niezaprzeczalna wyższość komputera nad mózgiem ludzkim – żaden zespół nie jest w stanie pracować na tylu przypadkach, komputer natomiast jest w stanie prowadzić taką diagnostykę porównawczą w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w diagnostyce i terapii padaczki odnotowuje wysoki wskaźnik postępów terapeutycznych w przypadku niektórych ciężkich, lekoodpornych postaci padaczki, w których do tej pory zawodziły wszelkie znane sposoby diagnostyki i terapii. Lekarze, analizując wprowadzone dane i porównując je z zasobami oprogramowania, dostrzegają nowe prawidłowości, których nie byli w stanie do tej pory zauważyć – właśnie dzięki wsparciu oprogramowania. Na tej podstawie lekarz może zaproponować nowe rozwiązania terapeutyczne. W przypadku kliniki Neurosphera, aż 64 proc. pacjentów z padaczką lekoodporną wskazuje poprawę kliniczną – całkowite lub częściowe ustąpienie napadów. To istotne osiągnięcie, biorąc pod uwagę kompleksowość choroby i trudności w indywidualnym doborze terapii w każdym z ponad 30 jej rodzajów.