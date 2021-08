Hongkong nie jest już tym samym miastem, co jeszcze kilka lat temu. Zmieniająca się rzeczywistość jednego z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miejsc w Azji może martwić. Chiny coraz bardziej podporządkowują sobie Hongkong — tym razem uderzając w rynek filmowy. Już wkrótce w regionie obowiązywać będzie cenzura zakazująca wyświetlania „niewygodnych” filmów.

O tym, że chińskie władze planują wprowadzić ten rodzaj cenzury w Hongkongu, mówiło się już kilka miesięcy temu. W czerwcu pojawiły się pierwsze informacje o ograniczeniu publicznego wyświetlania filmów, które nie spełniają chińskich standardów i nie otrzymały zgody Urzędu ds. Cenzury Filmowej (Film Censorship Authority — FCA).

3 lata więzienia i kara finansowa. Cenzura w Hongkongu bierze się za filmy

Dziś dowiadujemy się o karach, jakie mogą spotkać osoby wyświetlające filmy „stojące w sprzeczności z interesem bezpieczeństwa narodowego”. Mowa tu m.in. o karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywnie sięgającej miliona dolarów hongkońskich (ok. 500 tys. zł). Proponowane zmiany mają być głosowane przez Radę Legislacyjną Hongkongu w przyszłym tygodniu. Nowe przepisy nie będą obowiazywać wyłącznie nowych filmów, które będzie wyświetlano w przyszłości. Narzędzia pozwolą cenzorom na ograniczanie wyświetlania i dystrubucji tych już dostępnych na rynku. Dotyczy to zarówno produkcji zagranicznych jak i lokalnych. Jeśli te nie będą spełniać wymagań cenzury, zostaną zakazane, a publiczne ich wyświetlanie — karane.

To kolejny krok w ograniczaniu wolności i autonomiczności miasta, które od kilku lat mierzy się z protestami przeciwko działaniom chińskich władz wymuszających na Hongkongu wprowadzanie rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa państwowego. Czy nowe prawo wejdzie w życie? Przekonamy się za kilkanaście dni. Można jednak podejrzewać, że tak — tym bardziej, że wprowadzone niedawno zmiany w przepisach wyborczych skutecznie ograniczają rolę opozycji w zarządzaniu miastem.

