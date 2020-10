Honda Civic XI

Prezentowane poniżej rendery nie są oficjalnymi zdjęciami zaprezentowanymi przez Hondę, a tylko projektem KDesign AG, który powstał na bazie wcześniejszych publikacji związanych ze zgłoszeniami patentowymi i zdjęciami szpiegowskimi. W związku z tym Civic XI może różnić się w rzeczywistości gdy trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Nie będą to jednak różnice drastyczne i wiele wskazuje na to, że jest to już niemal ukończony projekt. Po tym jak Civic X (10. generacji) zrewolucjonizował design (co nie wszystkim pewnie przypadło do gustu), mam wrażenie, że kolejna wersja nieco tonuje agresywne kształty.