Sąsiad kupił HomePoda Mini. Ciekawe czy szybko tego pożałuje

Przyznam, że po zakupie Sonos One SL absolutnie pierwszą rzeczą przy konfiguracji było upewnienie się, że taka historia mi się nie przytrafi i będzie on dostępny wyłącznie dla tych podłączonych do domowej sieci (co bywa upierdliwe, gdy korzystam akurat z sieci LTE ;). W przypadku HomePoda skonfigurowanie tego nie jest żadną czarną magią – wystarczy, dosłownie, chwila w Google by dowiedzieć się jak to zrobić. Czy Apple domyślnie serwuje udostępnianie sprzętu każdemu? Możliwe, tego nie wiem. Chociaż trudno wykluczyć, że sam właściciel coś bezwiednie naklikał. Szczerze – nie wiem, bo nigdy nie miałem do czynienia z głośnikami Apple, w sieci też nic na ten temat nie widzę. Nie mam pojęcia do którego z sąsiadów należy sprzęt – no i daruję sobie chodzenie od drzwi do drzwi z pytaniem. Oczywiście najlepsze porady z Reddita sugerują w takich sytuacjach zapętlanie męczących piosenek, wideoporadników jak skonfigurować głośnik albo głośne uderzenie dźwiękami w środku nocy, by dać do myślenia. Ale dla mnie – zwłaszcza ostatnia z opcji – wydaje się być dość… ekstremalna. Z drugiej strony – taka nauczka mogłaby podziałać na dłużej i dać do myślenia przy zakupie i konfiguracji kolejnych urządzeń.

Sam wybieram opcję ostrożniejszego wyboru urządzeń na liście i sprawdzania, kiedy właściciel zorientuje się że zrobił błąd. Nie zaserwuję pobudki w środku nocy ani nie będę irytował piosenkami – ale myślę, że nie wszyscy mogą mieć takie dobre serce. Zwłaszcza, że sporo tu młodszych mieszkańców, którym pewnie perspektywa spłatania figla się spodoba ;-).

A jeżeli jesteście właścicielami głośnika Apple i macie wątpliwości odnośnie swoich zabezpieczeń – polecam przejrzeć ten artykuł na Apple Insider, który pozwoli Wam wszystko doprowadzić do porządku.