Hi-Res i Formaty gęste. Lepsza jakość, czy audiovoodoo

Dla zapisu 4-bitowego jest ich aż 16. Jak można zauważyć przejście między odcieniami jest subtelniejsze i płynniejsze niż w drugim przypadku.

Większa ilość bitowa, poza (teoretycznie) lepszą jakością dźwięku, pozawala także osiągnąć wyższą głośność (dla sygnału 16-bitowego jest to 96 dB, a 24-bitowego 144 dB) oraz dynamikę (różnica między najgłośniejszymi, a najcichszymi partiami dźwięku). Aby uświadomić sobie o jak głośnych dźwiękach mówimy warto wiedzieć, że dźwięk młota pneumatycznego to około 130 dB, dźwięk o głośności 150 dB może rozerwać bębenki uszne, a 200 dB może nawet zabić.

Hi-Res i formaty gęste. Gra warta zachodu, czy zwykła fanaberia?

Zapewne wielu z Was się nie zgodzi, jednak biorąc pod uwagę to, co już sobie powiedzieliśmy – nie, formaty gęste oraz zapis 24-bitowy nie mają sensu dla słuchacza. Wiele osób siedzących głęboko w tematyce audio uznaje za optymalną jakość zapis 48kHz/16-bitów i ja jestem tego samego zdania.

Wytłumaczmy sobie jednak, dlaczego właśnie takie, a nie inne parametry.

Próbkowanie 48kHz pozwala przenieść pracę filtra antyaliasingowego na wyższe częstotliwości niż płyta CD, daleko poza pasmo dźwięku słyszalnego dla człowieka. Jest to istotne, gdyż wiele urządzeń (smartfony, komputery, itp.) wykorzystuje kiepskiej jakości filtr C/A, co pozwala usłyszeć jego pracę nawet przy sygnale z płyty CD. Ten sam materiał w Hi-Res 96kHz pozwala przesunąć go na tyle daleko, że nasze uszy nie są w stanie usłyszeć zniekształceń, co owocuje wrażeniem płynniejszego, „gładszego” dźwięku. Do tego wystarczy jednak częstotliwość 48kHz. Pliki typu 88,2kHz, 96kHz, a nawet 192kHz (pomijając fakt, że wiele z nich w rzeczywistości pokrywa pasma do 20-30kHz) zajmują znacznie więcej miejsca, lecz nie mają realnego wpływu na jakość dźwięku. Wszelkie poczucie płynniejszego, gładszego dźwięku może wynikać nie tylko z kiepskiego filtra C/A, ale także różnych elementów, np. wykorzystanie lepszej jakości sygnału podczas masteringu, czy mastering przystosowany do odsłuchu na porządnym sprzęcie, a nie na byle czym.

Kolejna wartość, zapis 16-bitowy, ma nieco bardziej złożone, ale proste wytłumaczenie. Każdy dźwięk, bądź to piosenka, czy też utwór instrumentalny, ma określoną dynamikę wyrażoną w Decybelach (dB). Ze względu na podejście do masteringu (Wojna Głośności, itp.) znacząca część obecnej muzyki popularnej, czy remasterów starszych albumów korzysta z dynamiki w okolicach 5dB (czyli różnica między najcichszym dźwiękiem, a najgłośniejszym to około 5dB), a jedynie muzyka symfoniczna, operowa czy instrumentalna oferują znacznie więcej, bo nawet 30dB i więcej. To bardzo daleko od wykorzystania możliwości zwykłej płyty CD. Pozostaje również kwestia faktu, że mało z nas słucha muzyki w idealnych warunkach odsłuchowych, czyli takich, gdzie nie słuchać nawet szumu żarówki w tle. Im lepsza dynamika dźwięku, tym mniej cichych dźwięków usłyszymy słuchając muzyki w miejscach publicznych, np. w pociągu, autobusie czy na uczelni.

Na samym końcu artykułu (w „Materiały dodatkowe”) znajdziecie link do porównania piosenki zgranej z płyty SACD do FLAC 96kHz/ 24-bity, tego samego pliku w 44kHz/ 16-bitów oraz w wersji Hi-Res 88,2kHz/ 24-bity z Hdtracks. Po pobraniu pliku będziecie mogli sami ocenić czy słyszycie różnice między Hi-Res, a CD (rozpoznanie pliku z Hdtracks nie powinno stanowić wyzwania). Odpowiedzi znajdziecie w pliku PDF. Mój program do edycji nie wspiera dźwięku 96kHz, więc dźwięk w wideo ma ledwie 48kHz, a więc połowę, ale osobno jest plik FLAC w 96kHz/ 24bit.

Kiedy formaty gęste są przydatne?

Mają one znaczenie dla osób pracujących w studiu nagraniowym, czy w zapleczu domowym, które nie tylko słuchają dźwięku, ale pracują z nim. Tworząc mastering, usuwając szumy, zniekształcenia, błędy wynikające z masteringu, ustalając głośność dla poszczególnych partii, itp. Tam wysoka rozdzielczość bitowa oraz próbkowanie mają sens i pozwalają zrobić więcej, np. korzystać z downsamplingu, a także na precyzyjne ustalanie głośności. Nie bez powodu stosuje się, m.in. zapis 32 bit Floating Point, 352kHz/ 24bit, itp.

Jak usłyszeć więcej?

1) Szukamy muzyki Hi-Res

Ostatnimi laty na popularności zyskały serwisy streamingowe, takie jak Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, czy YouTube Music, a cyfrowe sklepy oferujące cyfrową zeszły niejako na boczny tor. Pozostając przy serwisach streamingowych warto zauważyć, że jedynie Tidal oferuje muzykę w jakości bezstratnej oraz MQA. Są również chińskie serwisy oferujące jakość Hi-Res, ale na próżno szukać ich w Europie. Zostaje więc Tidal.

Kolejnym źródłem są serwisy typu Qobuz oraz Hdtracks, które oferują muzykę w jakości Hi-Res. Jest ona oznaczona w stosowny sposób. Co istotne, tego typu dystrybucję prowadzi także Tidal. Za wyborem wydania cyfrowego, zamiast fizycznego, np. płyta CD, może przemawiać fakt, że podczas zgrywania płyty CD może pojawić się szum widoczny w okolicach wyższych pasm lub na całej wysokości pasma dźwięku. W cyfrowych wydaniach tego typu problemy nie występują.