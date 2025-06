Helikopter zamiast starego Priusa? Tu Uber już to oferuje

Kiedyś człowiek marzył, żeby na wakacjach złapać autobus, który nie przyjedzie spóźniony o pół godziny. Teraz wystarczy smartfon i aplikacja, żeby zamówić… helikopter. Nie, to nie żart – Uber ma nową usługę i postanowił, że komunikacja ziemią to przeżytek.

Jeśli myśleliście, że Uber skończył na samochodach i hulajnogach, to czas zaktualizować aplikację i pogodzić się z faktem, że teraz możecie zamówić sobie przelot helikopterem albo wycieczkę łodzią – i to wszystko przez ten sam ekran, na którym zwykle zamawiacie przejazd spod Żabki do domu.

Poczuj się jak miliarder z Uberem i… Zamów helikopter?!

Kiedyś marzyliśmy, żeby na wakacjach złapać tanią taksówkę, a dziś? Dziś możesz zamówić sobie helikopter przez Ubera. Serio. Jeśli akurat planujesz urlop na Wybrzeżu Amalfi i masz ochotę poczuć się jak bohater włoskiego filmu, możesz już od końca lipca kliknąć w aplikacji „Uber Copter” i polecieć z Sorrento na Capri. Cena? Skromne 250 euro od łebka, ale za to transfer z hotelu na lądowisko wliczony w cenę. A jak z komfortem? Dwóch pilotów i miejsce dla sześciu osób – w sam raz, żeby zabrać całą grupę znajomych i zrobić sobie selfie na poziomie lotu ptaka.

Uber Copter

A co jeśli ktoś się jednak latania boi i wolałby pokonać odległości w bardziej tradycyjny, lecz nie przyziemny sposób? Na tych odważnych czeka... Uber Boat. Wycieczka łodzią po lazurowych wodach wybrzeża, z kapitanem, przekąskami i napojami. Maksymalnie 12 osób, cztery godziny pływania i zero stresu o tłumy na plaży. Co ciekawe – rejsy są za darmo, więc pewnie zapisy będą wyglądać jak polowanie na bilety na koncert Taylor Swift.

Naturalnie tego typu usługi trudno nazwać standardowymi, więc wszystko trzeba rezerwować z wyprzedzeniem przez Uber Reserve. Firma wymaga zaplanowania wypraw minimum 48 godzin wcześniej. Loty i rejsy ruszają w każdy weekend między 26 lipca a 24 sierpnia, więc jak ktoś chce się poczuć jak VIP, to teraz ma okazję.

W skrócie:

Uber Copter, Sorrento

Między 26 lipca a 23 sierpnia użytkownicy Uber mogą odbyć prywatny przelot helikopterem między Sorrento a Capri, bezpośrednio przez aplikację Uber.

Rezerwacje startują 25 czerwca br.

Uber Boat, Sorrento

Nieodpłatne rejsy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę między 26 lipca do 24 sierpnia. Łodzie wypływają o godz. 10:00 z przystani w Sorrento.

Wyprawy z przewodnikiem, dostępne dla maksymalnie 12 osób, umożliwiają zobaczenie zapierających dech w piersi zakątków wybrzeża — od ukrytych grot, po malownicze wioski zlokalizowane na klifach.

Źródło: informacja prasowa Ubera