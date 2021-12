Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu w HBO GO

Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson wraz z reżyserem i producentem Chrisem Columbusem, spotykają się, aby świętować dwudziestą rocznicę premiery pierwszego filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Jubileuszowy program specjalny "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" ma być świetną okazją na poznanie zakulisowych historii związanych z powstawaniem produkcji. To także szansa na zobaczenie wywiadów i rozmów między aktorami, które zabiorą widzów w podróż pełną magii i wspomnień o jednej z najbardziej popularnych książkowych i filmowych serii wszech czasów.

To była niesamowita podróż od czasu debiutu filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Obserwowanie jak ewoluował on w niezwykłe uniwersum, było co najmniej magiczne. To jubileuszowe spotkanie jest hołdem dla wszystkich osób, na życiu których ten kulturowy fenomen wywarł istotny wpływ. Od utalentowanej obsady i ekipy, która włożyła swoje serce i duszę w tę niezwykłą serię filmową, po pełnych pasji fanów, którzy 20 lat później podtrzymują ducha czarodziejskiego świata.