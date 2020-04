Half-Life: Alyx bez VR? Z tym modem to możliwe

Cały zestaw przycisków niezbędnych by ruszyć ku tej przygodzie bez dodatkowych akcesoriów wygląda przerażająco, a sami twórcy moda twierdzą że kilka momentów bywa tam kłopotliwych — ale są do przejścia. Jeżeli więc jesteście zdesperowani by poznać historię, a nagrania z rozgrywki dostępne m.in. na YouTube to dla Was zbyt mało — ten mod może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie ma jednak co ukrywać, że najlepsze elementy całej tej zabawy zaprojektowanej od początku do końca z myślą o wirtualnej rzeczywistości wam umkną. Jeżeli jesteście w stanie to przełknąć, to mod na Half-Life: Alyx bez VR znajdziedziecie tutaj.