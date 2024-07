David Duchovny w 2024 ma ugruntowaną pozycję w branży i jest aktorem na tyle rozpoznawalnym, że raczej nie ma problemów ze zdobywaniem kolejnych ról. Po "Z archiwum X" i "Californication" aktor na dobre ugruntował swoją pozycję w świecie popkultury i żadnemu miłośnikowi seriali przedstawiać go nie trzeba.

Ale jak wiadomo: początki kariery wielu rozpoznawalnych dziś na całym świecie aktorów były dość mroczne i skomplikowane. Tutaj sprawy mają się analogicznie, a aktor w nowym odcinku swojego podcastu opowiedział jak bardzo chciał trafić do ekipy kultowej "Pełnej chaty". W kogo chciał wcielić się uznany dziś aktor? Nie uwierzycie.

David Duchovny chciał być gwiazdą "Pełnej chaty". Co poszło nie tak?

W podcaście "Fail Better" uwielbiany dziś gwiazdor przyznał, że bardzo zależało mu na roli w serialu. Wierzył, że to właśnie ten strzał może odmienić jego życie i wywrócić je do góry nogami. Dlatego mimo że wyrzucali go drzwiami, ten wbijał oknem — i robił co tylko w jego mocy, by załapać się do serialu. Ostatecznie wziął udział w przesłuchaniu do wszystkich głównych ról.

Brałem udział w przesłuchaniach do wszystkich trzech ról w serialu "Pełna chata". Najpierw próbowałem swoich sił w roli ojca. Później próbowałem swoich sił dla postaci Stamosa. A na finalnie też próbowałem swoich sił do roli tego drugiego faceta. Pomyślałem: "Muszę dostać jedną z nich, a to zmieni moje życie". Miałem wiele takich odcinków pilotażowych, do których się zgłosiłem, kiedy po raz pierwszy byłem w LA i myślałem, że każdy z nich będzie przełomem. Musiałem tylko być w stanie opłacić czynsz.

W dalszej części Duchovny przyznaje jednak, że... nie był za dobry w tym, co robił. I tak naprawdę to nie jest specjalnie zaskoczony tym, że tej roli nie dostał. Z perspektywy czasu wie, że po prostu nie był gotowy na to, by wcielać się w tak energetyczne postacie i błyszczeć na ekranie.

Byłem naprawdę kiepski w tego typu rzeczach. Nie wiedziałem, jak robić te sitcomowe rzeczy. Nie wiem, co oni sobie myśleli, że będę w stanie istnieć w tym świecie. To znaczy, myślę, że mógłbym się nauczyć, ale nie byłem gotowy na tego rodzaju energiczne występy, których potrzebują.

Z perspektywy czasu — pewnie dobrze się stało. W tamtym czasie aktor prawdopodobnie rozpatrywał to jako koniec świata i wielka porażkę, tym bardziej, że do czasu "Miasteczka Twin Peaks" nie mógł on liczyć na nic większego w swojej karierze. A do wybuchu popularności "Z archiwum X" zostało jeszcze kilka lat. Prawda jest taka, że dopiero ta rola zapewniła Duchovnemu rozpoznawalność i przepustkę do wielkiej kariery.