Na polskim This War of Mine, na biologii Simsy. Premier chce gier na liście lektur szkolnych

Premier Mateusz Morawiecki chce odwiedzić w czwartek (18 czerwca) 11-bit studios, którzy stworzyli jeszcze m.in. Frostpunka. Po co dojdzie do tego spotkania? Oczywiście dla burzliwych dyskusji. Morawiecki chce, aby This War of Mine zostało włączone do listy nieobowiązkowych lektor szkolnych. Od kolejnego roku szkolnego produkcja zostałby udostępniona bezpłatnie każdej szkole średniej w kraju (roczniki 2002 i starsze). Nic nie zostało jeszcze oficjalne potwierdzone, musimy cierpliwie poczekać na rzeczywisty zarys sytuacji.

This War of Mine nieobowiązkową lekturą szkolną?

News @RadioKrakow. Kancelaria Premiera planuje wpisanie gier komputerowych na nieobowiązkową listę lektur szkolnych. Jutro wizyta @MorawieckiM w @11bitstudios. Branże ma również wspomóc możliwość przejścia na tzw. estoński CIT. https://t.co/tYuGVJEgEH — Marcin Makowski (@makowski_m) June 17, 2020

This War of Mine przedstawia historię cywilów walczących o przetrwanie w trakcie współczesnej wojny. Gracz musi podejmować trudne i często dość skrajne decyzje, które wpływają na całą grupę i nierzadko łączą się z tragicznymi konsekwencjami. Przyswojenie takiej tematyki w postaci gry ułatwiłoby uczniom zrozumienie wielu trudnych tematów odnoszących się chociażby do II wojny światowej. Nie od dziś wiadomo, że dzieciaki wolą raczej gry niż książki. Oczywiście nie wszystkie.

Gry są oczywiście używane w edukacji – w nauce programowania, nauk ścisłych, w rozwijaniu zdolności poznawczych, plastycznych, muzycznych, ale nigdzie na świecie, zgodnie z naszym rozeznaniem, żadne państwo nie włączyło gry do oficjalnego zestawu lektur szkolnych, aby poprzez nie opowiadać młodzieży o ludziach

powiedział Radiu Kraków rozmówca z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zobaczymy, co stanie się po dyskusjach z naszym ministrem edukacji, Dariuszem Piątkowskim. Pamiętajmy jednak, że do tego wszystkiego jest potrzebny nie tylko odpowiedni scenariusz lekcji, ale i infrastruktura techniczna, skoro gra miałaby być udostępniona wszystkim uczniom. Czy oznaczałoby to jedną kopię na daną szkołę? A może chociaż tyle kopii, ile w salach informatycznych jest komputerów? Pamiętając komputery z naszych szkół można byłoby się również zmartwić, czy w ogóle pociągnęłyby jakąś grę bardziej skomplikowaną od Deluxe Ski Jumping.

Pomysł sam w sobie nie jest przecież zły. Pokazywanie dzieciakom, że i z innych tekstów kultury niż lektury mogą się wiele nauczyć jest bardzo wartościowe. Nowa matura pozwala przecież uczniom sięgać do dowolnych tekstów kultury, jeżeli tylko uczeń jest w stanie obronić nim daną tezę. Z pewnością do większości tematów maturalnych można byłoby dopasować jakąś znaną grę. Wprowadzanie nowych mediów do szkoły nie jest jednak łatwe. Nie wszystkie placówki są na to przygotowane pod względem technologicznym. Nie wszyscy nauczyciele mają odpowiednią wiedzę czy chociażby zainteresowania, aby sobie z tym poradzić. No i nie zapominajmy, że This War of Mine trafiłoby na listę lektur nieobowiązkowych, które w klasach bez rozszerzonego polskiego niezbyt często brane są pod uwagę. Myśląc o tym wszystkim chcę oczywiście wierzyć, że pojawienie się takiego pomysłu akurat teraz, tak blisko wyborów, to zwykły przypadek, a wszyscy jesteśmy wegetarianami i nie lubimy kiełbasy wyborczej.