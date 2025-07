Zaledwie kilka dni temu Grok znalazł się na językach wszystkich mediów branżowych z powodu aktualizacji, która zdjęła z niego hamulce. Sztuczna inteligencja Elona Muska leciała po bandzie, obrażając każdego, kto się napatoczył, sięgając przy tym po iście rynsztokowe słownictwo. Ta celowa anomalia została po krótkim czasie zdezaktywowana, ale niesmak pozostał. Pomimo tego Departament Obrony USA zgodził się na kontrakt opiewający na 200 milionów dolarów – choć Grok w swoim szale oberwało się też amerykańskim politykom.

Skandal mu niestraszny. Grok Elona Muska w służbie rządu USA

Trzeba przyznać, że Elon Musk potrafi robić wokół siebie – i swoich produktów – sporo szumu. Wybryk Groka stał się jednym z najgłośniejszych incydentów AI w historii, a oburzenie objęło nie tylko media społecznościowe, ale też amerykański Kongres. Wydawać by się mogło, że po takim blamażu xAI zostanie pociągnięte do jakichś konsekwencji, ale nic bardziej mylnego. Zamiast tego firma stojąca za Grokiem przytuli 200 milionów dolarów w ramach współpracy nad modernizacją systemów cyfrowych i AI.

Częścią tej współpracy będzie projekt „Grok for Government”, czyli specjalna oferta produktów AI, przygotowana z myślą o amerykańskiej administracji – w planach są między innymi modele do zastosowań w bezpieczeństwie narodowym i służbie zdrowia. W programie uczestniczą również Google, Anthropic i OpenAI.

Tu ponownie pojawia się pytanie – czy sztuczna inteligencja, która tak łatwo obiera za cel przeciwników politycznych, powinna stanowić narzędzie wspierające pracę najwyższych podmiotów państwowych? Zanim na nie odpowiecie, rzućcie okiem, jak Grok radzi sobie z trudnymi pytaniami. W pierwszej kolejności sprawdza, co sądzi na dany temat Elon Musk i dopiero wtedy ogłasza „prawdę”. To powinno dać Wam do myślenia.

