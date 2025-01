Używasz tych popularnych aplikacji? Twoja lokalizacja może być publiczna

Media donoszą o niebezpiecznym wycieku, który mógł doprowadzić do upublicznienia danych na temat lokalizacji użytkowników popularnych aplikacji.

Miliony użytkowników popularnych aplikacji, takich jak Candy Crush, Tinder i MyFitnessPal, padło ofiarą wycieku danych lokalizacyjnych z firmy Gravy Analytics. Hakerzy ujawnili precyzyjne dane o miejscach pobytu użytkowników, w tym ich domach i miejscach pracy, co budzi poważne obawy o prywatność i bezpieczeństwo w sieci.

Reklama

Gravy Analitycs - na czym polega wyciek?

Skąd ten wyciek? Dane te pochodzą z procesu licytacji reklam w czasie rzeczywistym (RTB). To skomplikowany mechanizm, który decyduje o tym, jakie reklamy widzimy na naszych ekranach. Problem w tym, że podczas tej licytacji reklamodawcy mają dostęp do wielu informacji o urządzeniach użytkowników, w tym danych lokalizacyjnych, jeśli aplikacja uzyskała na to zgodę. Gravy Analytics, jako broker danych, gromadził te informacje, a teraz padł ofiarą ataku hakerskiego, ujawniając wrażliwe dane milionów osób.

Na liście dotkniętych aplikacji znajdują się nie tylko popularne gry i serwisy randkowe, ale również aplikacje do śledzenia cyklu miesiączkowego, aplikacje fitness, a nawet aplikacje religijne i VPN, które paradoksalnie służą do ochrony prywatności.

Jak uniknąć przykrych konsekwencji?

Jest jednak dobra wiadomość dla użytkowników iPhone'ów. Jeśli konsekwentnie odrzucałeś prośby aplikacji o śledzenie lokalizacji, Twoje dane prawdopodobnie nie zostały udostępnione i nie wyciekły. Apple wbudowało w system iOS funkcję "Poproś aplikację o nieśledzenie", która daje użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi. Warto to sprawdzić! Wejdź w Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Śledzenie i upewnij się, że aplikacje nie mają zgody na śledzenie Twojej lokalizacji. Możesz tam również zobaczyć, którym aplikacjom kiedykolwiek udzieliłeś takiej zgody.

Afera z Gravy Analytics to poważne ostrzeżenie i kolejny dowód na to, jak ważna jest ochrona prywatności w sieci. Regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności w aplikacjach, korzystaj z dostępnych narzędzi do blokowania śledzenia i bądź świadomy zagrożeń związanych z udostępnianiem danych.

Źródła: 9to5mac, Wired, TechCrunch