Granie na smartfonie to czysta przyjemność. Szczególnie tak szybkim jak realme GT!

Mimo tej mocy, realme GT daleko do topornego, wielkiego, najeżonymi diodami LED, smartfona. To bardzo smukła, pokryta szkłem, konstrukcja, która szczególnie w widocznej na fotografiach granatowej wersji 8/128 GB nie rzuca się w oczy i wygląda niezwykle klasycznie, a ponadto ma raptem 8,4 milimetra grubości. Na tyle mało, by bez problemu zmieściła się w każdej kieszeni – a jednocześnie na tyle dużo, że twórcom udało się tam zmieścić wejście mini-jack. Jest też wersja czarno-żółta (Racing Yellow) z pleckami z tworzywa Pinatex (skóra wegańska na bazie włókien ananasa), dostępna w Polsce jako wariant 12/256 GB.

Sprawdziłem jak realme GT radzi sobie w najbardziej wymagających grach. Żadna nie stanowiła dla niego wyzwania

Ale skoro już tyle mówi się o mocy realme GT, to warto sprawdzić jak to wszystko wypada w praktyce. Rozpocząłem od mojej ulubionej gry — tej, którą odpalicie nawet na kilkuletnim sprzęcie, ale jednocześnie ilość elementów smartfona z której korzysta jest na tyle wymagająca, że dla lwiej części smartfonów okazuje się ona niezłym wyzwaniem. GPS, aparat fotograficzny, stale aktywny ekran (w letnie, słoneczne, dni – najczęściej na 100%) — to wszystko sprawia, że w wielu modelach po kilkunastu minutach procesor zaczyna się przegrzewać, wszystko nieznośnie zwalnia i gra staje się koszmarem. Tutaj takiego problemu nie uświadczyłem — zaznaczę jednak, że mimo iż smartfon wspiera łączność 5G, podczas trenerskich przygód korzystałem z sieci LTE, bo oferta z której korzystam nie posiada dostępu do nowoczesnej sieci.