Gramofon to nowa przygoda – to dzisiaj sprzęt dla każdego!

Ostatnie lata to okres rosnącej popularności płyt winylowych, które wracają do łask. Powoli przestają być dobrem dla wybranych, czemu też służy bardziej przystępna technologia, ponieważ nowoczesne gramofony oferują funkcje, o których dostępności niektórzy mogą nawet nie wiedzieć.

Dziś gramofon może być najciekawszym kawałkiem elektroniki w waszym domu, a jego możliwości znacznie wykraczają poza to, co potrafiły kilka dekad temu.

Klimatyczne retro w nowoczesnej odsłonie

Stały rozwój wprowadził odtwarzacze płyt winylowych w XXI wiek, dlatego coś, co początkowo mogło wydawać się niemożliwe, teraz jest codziennością. Jednocześnie sprawiło to, że gramofony są przystępne jak nigdy wcześniej i praktycznie każdy może bardzo szybko rozpocząć przygodę z czarnymi krążkami. Jedną z kluczowych cech, z perspektywy początkującego słuchacza, jest możliwość podłączenia gramofonu bezpośrednio do głośników aktywnych. Obecność wbudowanego w odtwarzacz przedwzmacniacza przekłada się na dużą uniwersalność, gdyż korzysta się wtedy z najpopularniejszych głośników z wbudowanym wzmacniaczem. Jedną z najciekawszych propozycji tego typu głośników będą kompaktowe Audio-Technica AT-SP3X. Dzięki niewielkim rozmiarom łatwo ustawić je na biurku lub półce, a minimalistyczny design sprawia, że wpasują się w każde wnętrze.

Pomimo kompaktowej budowy, głośniki te oferują zaskakująco mocny i pełny dźwięk, z wyraźnym basem i czystymi wysokimi tonami. Po pierwsze, mają one wejście RCA, co umożliwia bezpośrednie podłączenie gramofonu, bez konieczności użycia dodatkowego wzmacniacza. Po drugie, wbudowany wzmacniacz zapewnia wystarczającą moc, aby wydobyć z płyt winylowych pełnię detali i dynamiki. Po trzecie, neutralna charakterystyka brzmienia głośników AT-SP3X pozwala wiernie odtwarzać dźwięk z płyt winylowych, bez dodawania zbędnego kolorytu. Dodatkowo głośniki te oferują łączność Bluetooth, co pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z innych źródeł, takich jak smartfon czy komputer.

Podłącz do gramofonu ulubione słuchawki lub głośniki przez Bluetooth

Wszyscy dobrze wiemy, jak istotna jest swoboda użytkowania i wygoda podłączania urządzeń bezprzewodowo, dlatego Bluetooth stał się tak popularny. I właśnie tę technologię oferuje gramofon Audio-Technica AT-LP70XBT pozwalający połączyć bez użycia przewodów głośniki lub słuchawki bezpośrednio do odtwarzacza winyli. Ten w pełni automatyczny model z napędem paskowym charakteryzuje się cichą i płynną pracą, a silnik prądu stałego minimalizuje wibracje, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku. Gramofon obsługuje dwie standardowe prędkości obrotowe – 33 1/3 i 45 obr./min, co pozwala na odtwarzanie zarówno płyt LP, jak i singli. Jednym z kluczowych elementów AT-LP70XBT jest wysokiej jakości wkładka gramofonowa AT-VM95C z ruchomym magnesem, kompatybilna z innymi igłami z serii VM95, co daje możliwość eksperymentowania z brzmieniem.

Dużym udogodnieniem, zwłaszcza dla początkujących słuchaczy, jest wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy. Dzięki niemu gramofon można podłączyć do praktycznie każdego systemu audio, nawet jeśli nie ma on dedykowanego wejścia phono. Co więcej, jak wspomniałem, AT-LP70XBT oferuje łączność Bluetooth 5.0 z aptX, co pozwala na bezprzewodowe przesyłanie muzyki do głośników lub słuchawek, zachowując przy tym wysoką jakość dźwięku. Obsługa gramofonu jest niezwykle prosta. W pełni automatyczny mechanizm sprawia, że wystarczy nacisnąć przycisk start, a ramię samo ustawi się na płycie i rozpocznie odtwarzanie. Po zakończeniu odtwarzania ramię automatycznie powróci na swoje miejsce.

Co ciekawe, nie tylko odtwarzanie płyt winylowych może być tak łatwe i przyjemne, ale także ich zgrywanie do formy cyfrowej. Takie rozwiązanie ma wiele atutów, tym bardziej, jeśli my albo ktoś z naszych bliskich czy znajomych, posiada w swoich zbiorach niepowtarzalne wydania, których próżno szukać w jakiejkolwiek innej formie. Stworzenie cyfrowej kopii zapasowej takiej płyty kiedyś było naprawdę trudne i wymagało fachowej wiedzy, lecz dziś odpowiedni sprzęt sprawi, że podłączenie jednego przewodu załatwi sprawę.

Uratuj unikatowe płyty winylowe przed zniszczeniem i zapomnieniem

To, co wyróżnia Audio-Technica AT-LP120X-USB na tle innych gramofonów, to wbudowany interfejs audio USB, który umożliwia bezpośrednie podłączenie gramofonu do komputera. Proces zgrywania płyt winylowych jest bardzo prosty. Wystarczy podłączyć gramofon do komputera za pomocą dołączonego kabla USB, uruchomić oprogramowanie do nagrywania dźwięku (np. bezpłatny program Audacity) i rozpocząć digitalizację. Gramofon wysyła sygnał audio do komputera, gdzie jest on przetwarzany na plik cyfrowy. Możemy zapisać go w popularnych formatach, takich jak MP3 lub WAV, a następnie odsłuchiwać na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu.

Warto wspomnieć, że AT-LP120X-USB ma również wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, dzięki czemu można go podłączyć do wzmacniacza lub amplitunera bez konieczności użycia zewnętrznego przedwzmacniacza. To rozwiązanie sprawia, że gramofon jest bardzo wszechstronny i może być używany z różnymi systemami audio. Sercem AT-LP120X-USB jest silnik prądu stałego z napędem bezpośrednim, który zapewnia stabilną i precyzyjną kontrolę prędkości obrotowej talerza. Gramofon oferuje trzy prędkości: 33 1/3, 45 i 78 obr./min, co umożliwia odtwarzanie praktycznie wszystkich formatów płyt winylowych. Za odczytywanie informacji z rowków płyty odpowiada wysokiej jakości wkładka AT-VM95E, zamontowana na regulowanym ramieniu w kształcie litery „S”. Wkładka ta charakteryzuje się czystym i szczegółowym dźwiękiem, a możliwość wymiany na igłę o innym szlifie pozwala na dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji.

Ten gramofon będzie najbardziej kompleksowym rozwiązaniem

Nie byłbym zdziwiony, gdyby na tym etapie lektury duża część z was stwierdziła, że każda ze wspomnianych przez mnie cech gramofonów od razu do was przemówiła. Możliwość słuchania winyli na własnych zasadach, to znaczy na słuchawkach bezprzewodowych, nie przeszkadzając innym domownikom lub na głośniku Bluetooth w dowolnej przestrzeni w domu, to świetna funkcja. Zachowanie w formie cyfrowej niedostępnych nigdzie indziej albumów może uratować przed zapomnieniem wyjątkowe płyty, a w grę wchodzi też przecież sama jakość sprzętu i odtwarzanej muzyki. Dla tych, którzy chcieliby od razu dysponować całym pakietem tych możliwości, najlepszą opcją będzie gramofon z napędem bezpośrednim AT-LP120XBT-USB od firmy Audio-Technica, który zapewnia stabilne obroty talerza i precyzyjną kontrolę prędkości.

Możliwość bezprzewodowego przesyłania muzyki do głośników lub słuchawek Bluetooth odróżnia ten model od wcześniej opisanego i dopełnia całości, jeśli chodzi o charakterystyczne funkcje dedykowane słuchaczom oczekującym czegoś więcej. Temu modelowi niczego nie brakuje, więc dla wielu osób będzie po prostu najlepszym wyborem.

