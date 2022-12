Graj i twórz z kartami NVIDIA GeForce RTX serii 30

Zbliżają się święta, czas prezentów i wspólnej zabawy, która wzmacnia rodzinne więzi. To też świetna okazja na zakup nowego sprzętu, który nie tylko obecnie dostępny jest w bardzo atrakcyjnych cenach, ale oferuje też najnowsze technologie.

Dzięki nim nie tylko gry wyglądają znacznie lepiej, ale też i praca twórcza sprawia znacznie więcej radości. Dzięki kartom NVIDIA GeForce RTX, możecie cieszyć się świetną wydajnością również w notebookach.

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta

Każdy ma swój wymarzony prezent, który chciałby znaleźć pod choinką pod koniec grudnia. Pomysłów macie zapewne całe mnóstwo, bo i zainteresowań i pasji w dzisiejszych czasach nie brakuje. Wiele z nich można rozwijać znacznie lepiej przy pomocy odpowiedniego sprzętu, a takim najbardziej uniwersalnym wydaje się przenośny komputer. Laptopy służą nam dzisiaj zarówno do pracy, nauki jak i zabawy. Wybór odpowiedniego urządzenia jest zatem bardzo istotny, a aspektów którymi warto się kierować jest przynajmniej kilka.

Paradoksalnie jednym z najważniejszych elementów komputera staje się obecnie karta graficzna i wcale nie tylko w przypadku gier. Przykładowo laptopy z rodziny Lenovo Legion mogą zastąpić nam w 100% konsolę do gier, ale zastosowane w nich układy NVIDIA GeForce RTX mają znacznie większe możliwości. Wspomagają one znacząco pracę twórczą skracając czas potrzebny na renderowanie filmów czy animacji 3D. Coraz częściej pomagają również w nauce, a przez ostatnie dwa lata chyba wszyscy przekonaliśmy się, że niezawodny sprzęt to bardzo istotna kwestia. Dlaczego zatem nie wybrać na prezent nowego notebooka z kartą GeForce RTX?

Nowe technologie rewolucjonizują branżę gier

Zajmijmy się chwilę aspektem rozrywkowym związanym z nowymi komputerami. Święta to idealny czas aby nadrobić kilka głośnych tytułów, a możliwość zagrania w nie w najwyższej jakości to spory przywilej, który może znacząco zmienić odbiór całej produkcji. Nie bez powodu wkrótce zadebiutuje całkowicie nowa wersja Wiedźmina 3, która wśród najważniejszych zmian wymienia między innymi wsparcie dla technologii NVIDIA RTX oraz NVIDIA DLSS. Te rozwiązania sprawiają, że nawet tytuł wydany ponad 7 lat temu może dzisiaj wyglądać bardzo nowocześnie.

Dzięki technologii NVIDIA RTX z serii 30 zyskujemy najbardziej realistyczną i wciągającą grafikę zapewnioną przez dedykowane rdzenie RT. Ray tracing symuluje fizyczne zachowanie światła, umożliwiając renderowanie w czasie rzeczywistym grafiki o kinowej jakości w przypadku najbardziej wymagających pod względem graficznym gier. Efekt jest piorunujący i robi wrażenie na każdym. Jest również sporym obciążeniem pod względem wydajności, ale tutaj z pomocą przychodzi technologia NVIDIA DLSS. Jest to przełomowa technika renderowania oparta na SI, zwiększająca częstotliwość generowania klatek z wykorzystaniem rdzeni Tensor układów GPU GeForce RTX. Technika DLSS zapewnia dodatkową wydajność, pozwalającą na podniesienie ustawień jakości i rozdzielczości, aby zapewnić niezwykłe wrażenia wizualne, przy zachowaniu wysokiej liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Miłośnicy Wiedźmina 3 będą mogli się o tym przekonać już wkrótce, ale z technologii RTX i DLSS korzysta znacznie więcej gier, w tym tak głośne tytuły jak Cyberpunk 2077,Dying Light 2, F1 2022, Fortnite, Microsoft Flight Simulator, Marvel’s Spider-Man Remastered czy NVIDIA Racer RTX.

W przypadku gier warto też zwrócić uwagę na technologię NVIDIA Reflex, która w połączeniu z matrycą o wysokim odświeżaniu ze wsparciem NVIDIA G-Sync zapewnia zapewnia mniejsze opóźnienia i najlepszą responsywność. Gracze są w stanie szybciej namierzyć cel, prędzej reagują na pojawiających się przeciwników i mają większą precyzję celowania dzięki rewolucyjnemu zestawowi technik pomiaru i optymalizacji opóźnień systemowych.

Twórz, renderuj i baw się

Układy NVIDIA GeForce RTX z serii 30 zapewniają jednak znacznie więcej niż tylko dostęp do najnowszych technik renderowania obrazu w grach. Dzięki technologii NVIDIA Studio, komputery z układami GeForce RTX wspierają zarówno początkujących artystów, jak i profesjonalistów z branży. Platforma oparta na takiej karcie dosłownie turbodoładowuje proces twórczy. Wiodące w branży układy GPU, w połączeniu z wyjątkową technologią sterowników, inspirująco podnoszą wydajność i potencjał aplikacji kreatywnych. Dzięki rozwiązaniom NVIDIA Studio, usprawniającym tok pracy, zyskujemy swobodę realizacji nawet najbardziej ambitnych projektów.

To wszystko przekłada się nie tylko na wygodę pracy, ale również jej szybkość. Laptopy z układami GeForce RTX zapewniają akcelerację w czołowych aplikacjach wykorzystywanych w inżynierii, informatyce, analityce danych i ekonomii. Przekłada się to na interaktywny rendering w czasie rzeczywistym w złożonych projektach i symulacjach, szybsze przetwarzanie obrazu i sygnału, a także daje możliwość opracowywania większych, dokładniejszych modeli z zakresu SI i analizy danych. Dzięki akceleracji GPU możesz ukończyć pracę szybciej, zyskując więcej czasu na naukę, gdy krócej czekasz. Wśród najpopularniejszych aplikacji obsługujących wsparcie procesorów GPU od NVIDIA można wymienić Windows ML, Adobe Premier, Blender, SolidWorks, Matlab czy silniki graficzne takie jak Unity oraz Unreal Engine.

Laptop z mocną kartą graficzną wcale nie musi być ciężki

Jeszcze kilka lat temu twierdzenia o wydajnych i smukłych laptopach były oksymoronem. Dzisiaj za sprawą technologii NVIDIA Max-Q jest to już nowa rzeczywistość. Najwydajniejsze procesory oraz układy GeForce RTX wędrują do komputerów o grubości poniżej 2 cm i wadze w okolicach 2 kg. Tego typu maszyna wyposażona w ekran o przekątnej 14-15 cali, jest w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem, a przy okazji można ją zabrać wszędzie ze sobą. Mało tego, dzięki optymalizacji zużycia energii czas pracy na baterii jest wyraźnie dłuższy, a wentylatory nie muszą pracować na zwiększonych obrotach co zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach.

Wśród takich modeli można wyróżnić między innymi komputery Lenovo Legion Slim 7 oraz Slim 7i, które mogą dysponować mocnymi procesorami oraz układem graficznym z serii NVIDIA GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci RAM oraz matrycą o przekątnej 16 cali i odświeżaniem od 165 do nawet 240 Hz. Do tego dochodzi ogromna bateria oferująca niemal 100 Wh z szybkim ładowaniem i szybki dysk SSD. To wszystko zamknięte jest natomiast w minimalistycznej obudowie, której waga nieznacznie przekracza 2 kg.

Dla tych którzy wymagają natomiast jeszcze większej wydajności przeznaczone są produkty ze standardowej serii Legion 7/7i, która oferuje układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / 3070 Ti, jeszcze mocniejsze procesory, więcej pamięci RAM i większy dysk SSD, a to wszystko nadal w formacie, którego grubość nie przekracza 2 cm, a waga 2.5 kg. Laptopy Lenovo Legion z kartami NVIDIA GeForce RTX to sprzęt na lata, który sprawdzi się zarówno pod względem wydajności jak i trwałości, dzięki zastosowanie wysokiej jakości materiałów. Doskonale sprawdzą się zarówno w pracy, tworzeniu multimediów czy jako pomoc naukowa, a w czasie świątecznych przerw pozwolą na relaks z ulubioną grą w najwyższych ustawieniach jakości. Każdy powinien bez problemu znaleźć konfigurację, która będzie odpowiadało jego wymaganiom i będzie mógł cieszyć się z wydajnego sprzętu przez lata.

