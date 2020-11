GovTech Festival – festiwal cyfryzacji dostępny dla każdego

Wydarzeniem otwierającym będzie webinarium pod patronatem Internet Governance Forum, które odbędzie się 6 listopada, a poświęcone będzie w głównej mierze branży gamingowej. Podczas tego webinarium poznamy szczegóły hackathonu dla programistów i projektantów gier wideo – Game Jam, który odbędzie się pod koniec listopada w dniach 27-29 listopada.

Zanim to jednak nastąpi, po drodze czeka na nas wypełniony wydarzeniami kalendarz festiwalowy, w którym znajdziemy kilka wydarzeń kluczowych odbywających się w weekendy.

#FakeHunther Challenge – 13-15 listopada

#FakeHunther Challenge to konkurs organizowany wspólnie z Polską Agencją Prasową, w którym internauci będą mogli sprawdzić swoje zdolności w wyłapywaniu fakenewsów. O projekcie FakeHunter informowaliśmy Was na początku kwietnia tego roku. To serwis, w którym możemy zgłaszać artykuły znalezione w sieci, które wzbudzają nasze wątpliwości, a specjaliści skupieni wokół projektu sprawdzą dla nas dokładnie ich wiarygodność.