Google „nadzieją” dla współczesnego dziennikarstwa. Wykupi dla nas dostęp do płatnych treści

Współczesne serwisy dwoją się i troją, aby ich działania były rentowne. Niestety, na przestrzeni lat ludzie przyzwyczaili się, że treści w internecie są „za darmo” więc bardzo nie chcą rezygnować ze swoich przyzwyczajeń. Jakimś wyjściem jest monetyzacja za pomocą reklam, jednak u wielu osób adblockery ustawione są tak, by blokować je wszędzie i w każdej postaci. Dlatego coraz częściej serwisy stosują inne podejście – uniemożliwiają dostęp do swoich treści dopóki odwiedzający nie zrezygnuje z adblocka, bądź – nie wykupi abonamentu. I to właśnie drugie podejście staje się powoli coraz popularniejsze, a treści dużych serwisów zaczynają znikać za paywallami. To z kolei nie podoba się użytkownikom – dostęp do pojedynczych artykułów jest dla nich zbyt drogi, a do wszystkim materiałów na danym portalu – zbędny. Wydawałoby się, że sytuacja jest patowa, jednak tutaj z pomocą przychodzi Google.

Google zapłaci za paywall dla wybranych treści

Dziś gigant ogłosił, że niedługo pojawi się na rynku nowy program, umożlwiający dostęp do płatnych treści na portalach. Oczywiście, Google nie jest pierwszym podmiotem, który wpadł na taki pomysł – mniej więcej rok temu Apple zrealizowało go ze swoim Apple News +. Założenie tam jest proste – płacisz miesięczny abonament w ramach którego masz dostęp do wszystkich czasopism w bibliotece. Jeżeli chciałbyś je zasubskrybować oddzielnie – zapłaciłbyś dużo więcej. To, co proponuje Google może się jednak nieco różnic od pomysłu firmy z Cupertino.