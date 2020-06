Parallels przeniesie aplikacje z Windows na Chrome Enterprise

Google właśnie zapowiedziało wspólnie z firmą Parallels, że już jesienią na urządzeniach z Chrome OS pojawi się obsługa aplikacji dla Windowsa, w tym pakietu Office. Rzecz początkowo będzie dotyczyć systemu Chrome Enterprise, czyli rozwiązania które Google oferuje różnego rodzaju firmom i korporacjom. Wygląda na to, że wielu klientom nie wystarcza dostęp do Google Docs i innych narzędzi giganta, a brakuje im dobrze znanego pakietu Microsoftu. Jest to niemałe zaskoczenie, ale też początek czegoś dużego, co w rezultacie może wpłynąć bardzo pozytywnie na popularność Chromebooków.