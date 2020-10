O tym, że Google pracuje nad nową, odświeżoną platformą G Suite wiedzieliśmy od kilku miesięcy. Dziś oficjalnie zaprezentowano Google Workspace, które ma pomóc firmom i ich pracownikom w efektywniejszej, skuteczniejszej i wygodniejszej pracy — także zdalnie, z poziomu telefonu, tabletu, czy domowego komputera. Google Workspace to miejsce, w którym znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie do zrealizowania każdego zadania. Google Workspace obejmuje wszystkie aplikacje poprawiające produktywność. Od Gmail, poprzez Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, a na aplikacji Meet i innych kończąc Niezależnie od tego, czy pracujecie z domu czy z biura, będziecie mogli wykonywać swoje obowiązki przy użyciu smartfonów, tabletów, czy komputera, bez względu na miejsce i czas.

Google Workspace. Zintegrowane narzędzia do pracy w jednym, przystępnym, miejscu

W Google Workspace wprowadzone zostały trzy główne zmiany:

nowy, głęboko zintegrowany interfejs użytkownika, który pomaga zespołom współpracować efektywniej, pracownikom na pierwszej linii pozostać w kontakcie, a firmom ułatwia tworzenie nowych, cyfrowych usług dla klientów

nową tożsamość marki, która odzwierciedla naszą ambitną wizję produktu i sposób, w którym nasze produkty ze sobą współpracują

nowe sposoby rozpoczęcia pracy z rozwiązaniami dostosowanymi do konkretnych potrzeb szerokiego grona użytkowników

Workspace ma dostarczyć wszystko, co jest potrzebne do wygodnej pracy: zintegrowane środowisko z najważniejszymi narzędziami do komunikacji, takie jak czat, poczta elektroniczna, rozmowy głosowe i wideo oraz zarządzanie treścią i współpraca. Już teraz jest ono dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z płatnej wersji Google Workspace. Google informuje, że w najbliższych miesiącach narzędzia te udostępnione zostaną pozostałym użytkownikom. Pomogą one m.in. grupom sąsiedzkim, przy zarządzaniu domowym budżetem, czy organizacją spotkań, imprez, czy uroczystości. Do dyspozycji oddane zostaną zintegrowane narzędzia Gmail, Czat, Meet, Dokumenty i Zadania.

Już teraz klienci biznesowi mogą łączyć się z klientami i partnerami za pomocą funkcji dostępu dla gości w Czat i na Dysku. Za kilka tygodni każdy użytkownik będzie mógł w czasie rzeczywistym, wraz z gośćmi tworzyć dokumenty i wspólnie nad nimi pracować poprzez Czat. Google pracuje intensywnie nad zmianami w swoim pakiecie biurowym. W Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach pojawiła się możliwość podejrzenia załączonych plików bez ich otwierania w nowej karcie, dla wspominanych osób dodano menu kontekstowe z sugerowanymi działaniami, a już niedługo pojawi się usługa rozmów wideo Meet picture-in-picture w pakiecie biurowym.

Google Worskpace. Idealne miejsce do pracy — czy to w biurze, czy w domu

Elementem zmian związanych z wprowadzeniem Google Workspace jest także nowa identyfikacja wizualna najważniejszych aplikacji Google. W nadchodzących tygodniach pojawią się nowe czterokolorowe ikony dla aplikacji Gmail, Dysk, Kalendarz, Meet, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Mają one reprezentować ułatwianie zintegrowanej komunikacji i współpracy dla wszystkich, z pomocą Google.

To nie koniec zmian. Google zapowiada, że w najbliższych miesiącach pojawi się również Google Workspace dla szkół i uczelni oraz organizacji non-profit. Użytkownicy z sektora edukacyjnego mogą nadal korzystać z narzędzi za pośrednictwem pakietu G Suite for Education, który obejmuje narzędzia: Classroom, Assignments, Gmail, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Meet. Pakiet G Suite for Nonprofits będzie nadal dostępny dla uprawnionych organizacji za pośrednictwem programu Google for Nonprofits.

Źródło: Google