Google wszędzie integruje Listę zadań z Kalendarzem. Świetnie, ale dlaczego tak późno?!

Choć miłośników klasycznych kalendarzy wciąż jest wielu, to ich cyfrowe odpowiedniki w ostatnich latach podbijają serca użytkowników z całego świata. Spora w tym zasługa bezproblemowej integracji i synchronizacji między pakietem urządzeń. Każda z metod ma swoje plusy i minusy, ale patrząc na rosnącą popularność chmury, smartfonów i innej elektroniki użytkowej raczej nie mam wątpliwości, że to w elektronicznych kalendarzach tkwi przyszłość. Przynajmniej dla większości. Google od jakiegoś czasu bardzo fajnie integruje swoje usługi — lista zadań w Gmailu dla wielu okazała się prawdziwym przełomem. Później nadeszła integracja listy zadań z Kalendarzem w wydaniu desktopowym. A teraz, nareszcie, doczekaliśmy się stosownego wsparcia także na urządzeniach mobilnych, gdzie — moim zdaniem — jest ono kluczowe!

Synchronizacja list zadań i Kalendarza także na smartfonach i tabletach

Pierwsze wzmianki o synchronizacji na mobile pojawiały się kilka tygodni temu — wiosną Google zaczęło testy funkcji. Sporo wody w rzekach upłynęło, nim Google oficjalnie ogłosiło nowości i zaczęło je wprowadzać wszystkim użytkownikom. Teraz dodawanie zadań do kalendarza staje się dziecinnie proste — użytkownicy mogą dodawać tam konkretne przedziały czasowe, a także opatrzenia całości notatką. Coś na wzór tego, co znamy z tworzenia zdarzeń. Wszystkie elementy są zaś zsynchronizowane i widać je na każdym z urządzeń — i o to chodziło!

Małe zmiany, a cieszą. Google rozpoczęło już dystrybucję nowości — te mają trafić do wszystkich użytkowników w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

