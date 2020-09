Google w tarapatach. Departament Sprawiedliwości, komisja antymonopolowa, Unia Europejska – wszyscy chcą ich dopaść

Jak wiecie, niedawno miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Czterech szefów największych na świecie firm z branży IT zostało wrzuconych na ruszt i ostro przysmażonych przez senatorów podczas jedynego w swoim rodzaju przesłuchaniu. Wpadli oni pod grad bardzo niewygodnych pytań na temat działalności ich firm. Wielu z was w komentarzach pod artykułem (tutaj) zastanawiało się co i czy w ogóle coś z tego wyniknie. Myślę, że właśnie mamy odpowiedź. Wszystko wskazuje na to, że przeciw Google wszczęte zostanie postępowanie antymonopolowe.

Jeśli nie znasz tematu lub chcesz go sobie odświeżyć to zapraszam do przeczytania mojego podsumowania wspomnianego powyżej przesłuchania. Link poniżej.

Google pod ostrzałem

Król wyszukiwarek ma trudny orzech do zgryzienia. Jest oskarżany o nadmierne wykorzystywanie swojej pozycji w takich obszarach jak:

Promowanie swoich produktów nawet jeśli konkurencyjne działają lepiej

Manipulowanie algorytmami wyszukiwania w taki sposób, aby wzmocnić potrzebę kupowania u nich reklam

No i najgrubszy kaliber: wpływanie na wyniki zapytań w obszarze polityki. Promowanie jednych ponad drugich

Jak widzicie, kaliber oskarżeń jest naprawdę spory. Ale co z tego wynika?

Google podpada niemal każdemu

Przesłuchanie, które miało miejsce nie kończyło się werdyktem. Nie taki był jego cel, a sama komisja nie ma odpowiedniego umocowania prawnego, aby go wydawać. Ideą blisko rocznych działań było zebranie materiału dowodowego, który mógłby zostać wykorzystany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego / regulacyjnego i wychodzi na to, że jesteśmy tego świadkami.

Niezależne od siebie źródła przemycają informacje (póki co nieoficjalne) z których jasno wynika, że Departament Sprawiedliwości planuje rozpocząć szeroko zakrojone postępowanie antymonopolowe skupione na wymienionych przeze mnie obszarach, czyli wyniki wyszukiwania i reklamy.

Według The New York Times, Departament Sprawiedliwości szykuje się do tej akcji od lutego tego roku. To właśnie na początku 2020 utworzyli specjalną jednostkę, która bardzo dokładnie prześwietlała to jak Google prowadzi biznes związany z reklamami. Przesłuchanie przed komisją wydaje się tu być kropką na „i” której potrzebowali.