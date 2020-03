Tłumacz Google startuje z transkrypcją w aplikacji. Nowa funkcja wygląda świetnie

Tłumacz Google to fantastyczna usługa, która — obok Map Google — jest jedną z największych rewolucji, jeżeli chodzi o komfort podróżowania. Jeżeli pamiętacie czasy wyjazdów przed smartfonową rewolucją, to doskonale wiecie co mam na myśli. I chociaż Tłumacz Google nie należy do idealnych, ba, miejscami potrafi wprowadzić sporo zamieszania — to trudno odmówić mu mocy. Ja doceniam go zwłaszcza za pomoc z językami korzystających z innego alfabetu, niż łaciński. No ale jeżeli myśleliście że jego tłumaczenia tekstu, zdjęć czy „na żywo” tego co może podejrzeć przez kamerę smartfona to świetne opcje, spójrzcie tylko na… transkrypcję na żywo!