Google tak namieszało w swoich komunikatorach, że... przywraca ikonkę "martwego" produktu

O tym jak wielkie zamieszanie w swoich komunikatorach ma Google rozprawia się od lat. Trudno się dziwić - nawet śledząc ten rynek na bieżąco czasem można pogubić się w tym co już działa, co jeszcze działa, a co internetowy gigant zdążył już uśmiercić lub scalić ze swoimi innymi produktami. Kiedy jednak chodzi o ludzi którzy nie przyglądają się wszystkim ruchom giganta na co dzień, ani trochę nie dziwię się, że kompletnie nie rozumieją co się dzieje. Jednego razu dostają dwa nowe komunikatory (Allo i Duo) które potrafią właściwie to samo, co ten który mają u siebie już od dawna (Hangouts). Pomiędzy tym wszystkim pojawia się jeszcze Meet (który zastępuje Duo), a gdzieś w tle wygaszane są wspomniane dwa "nowe" projekty... no i tak to się kręci. Można się pogubić? No można - i Google chyba nareszcie zdaje sobie z tego sprawę.

Kilka tygodni temu rozpoczął się proces rebrandingu komunikatora Duo na Meet. Dla wielu użytkowników temat okazał się jednak na tyle skomplikowany, nieczytelny i... zakręcony, że Google nareszcie połapało się, że trzeba to zrobić trochę delikatniej. Ale po kolei - kilka tygodni temu Google Duo zostało zastąpione przez Google Meet. W ostatnich dniach jednak użytkownicy po uruchomieniu sklepu Play, w aktualizacjach zobaczyli uaktualnienie dla... Google Duo. I po jej instalacji, na ich ekrany powróciła znana i lubiana ikona komunikatora wideo, z którego mogli korzystać od 2016 roku. Ikona, bo po wybraniu jej — wciąż odpala się nic innego, jak zastępujący go Meet. Skomplikowane? To pomyślcie, że jeśli ktoś ma całą paletę komunikatorów na swoim telefonie, to ma tam Google Meet oraz Meet (original). Bałagan to mało powiedziane.

Jesteśmy wzrokowcami - a ikonki mają znaczenie

Wielu z nas korzysta ze smartfonów intuicyjnie — dlatego każdy rebranding to taka wielka sprawa. Zmiana ikonki aplikacji? Na pozór to "tylko" zmiana ikonki — w praktyce, aż. Zakładam że kroki poczynione przez Google nie są przypadkowe — i użytkownicy dali im powody by kombinować zarówno z ikonami, jak i tytułami. Użytkownicy poczuli się zagubieni i po prostu przestali sięgać po ich komunikator? Być może - w końcu dla wielu z dnia na dzień zmieniło się tam... no nie przesadzę jeżeli napiszę, że wszystko - przeciez technicznie rzecz biorąc, to zupełnie nowy produkt. Fani technologii bez problemu prześledzą co się wydarzyło w świecie komunikatorów Google, ale ci którzy z technologią nie są aż tak za pan brat - mogą mieć z tym znacznie większe problemy. Dlatego wierzę że zamiast dociekać, po prostu szukają innych dróg kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. A Google robi co może, by ich przy sobie zatrzymać, dlatego przywraca ikonę komunikatora, który już uśmierciło.

