Entertainment Space ma trafić na wybrane tablety jeszcze w tym roku. Google wspomina o sprzętach Lenovo, Sharpa i innych więc trudno spekulować, jakie tablety ominie. Chociaż jedną firmę można wymienić już teraz – Huawei.

Mizerna próba Google, która nic nie da

Wyobrażacie sobie sytuację, w której sprzedawca opisując tablet z Androidem mówi:

– no i jest tu taka niesamowita strefa rozrywki, w której można sobie podejrzeć masę fajnych rzeczy

po czy klient odpowiada

– wow! niesamowite, kupuję!

No właśnie.

Oczywiście doceniam starania, bo to całkiem niezły pomysł i fajne miejsce, w którym agregowane będą treści multimedialne (choć pewnie w dużej mierze promowane komercyjnie), ale nie jest to dla mnie żaden powód żeby kupić tablet z Androidem. To doprawdy niesamowite, że mając taki potencjał i własny system operacyjny Google tak bardzo nie potrafiło go wykorzystać. Co więcej, stworzyć nowego, własnego sprzętu, który mógłby konkurować z Apple i iPadami. No chyba, że już dawno postawiło krzyżyk na tym segmencie sprzętu i w ogóle nie zamierza podejmować wyzwania. Szkoda, bo fragmentacja rynku daje sporo możliwości, tylko co z tego, skoro nawet bardzo dobre sprzętowo urządzenia dzielą ten sam dostosowany przede wszystkim do smartfonów system. Ktoś powie, że to przecież i tak nie ma znaczenia, bo na tablecie przegląda się strony internetowe, ogląda YouTube i serwisy streamingowe. Jasne, tylko dlaczego Apple od lat ma w przypadku tabletów mniej więcej taki sam udział w rynku jak wszyscy inni producenci razem wzięci? Co ciekawe – od lat mówi się, że era post-pc się nie udała, a tablety przestały się sprzedawać. Te z Androidem na pewno, bo z tego co widzę chociażby po swoich znajomych, iPady mają się bardzo dobrze. Zarówno droższe modele Pro, jak również najprostsze, bazowe urządzenia.

