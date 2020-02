Huawei bez Google sobie… radzi. Nowa strategia firmy zakłada zbudowanie własnego ekosystemu w oparciu o alternatywne do usług Google Huawei Mobile Services (w skrócie: HMS). I choć nie jest to sytuacja ani łatwa, ani przyjemna, a nie dalej niż kilka dni temu Google przestrzegało przed samodzielną instalacją ich aplikacji na sprzętach Huawei bez certyfikatu, to Sameer Samat odpowiadający za sklep Google Play w rozmowie z redakcją Finanzen powiedział, że Google ubiega się o wznowienie kontaktów biznesowych z Huawei. Stosowne prośby zostały już złożone do amerykańskiego rządu.