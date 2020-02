Huawei Mate 30 Pro (bez usług i aplikacji Google) trafił do sprzedaży w Polsce w grudniu 2019 roku w cenie 4299 zł ze słuchawkami FreeBuds 3 w cenie. Na początek w liczbie 100 sztuk, które nie sprzedały się w ciągu kilku dni.

Dziś w oficjalnym sklepie Huawei smartfon ten kosztuje 1,3 tys. zł taniej – 2999 zł (ze słuchawkami 3000 zł). Mają czego żałować ci, co skusili się na Huawei Mate 30 Pro w grudniu. To pokazuje też, jak dużą wartość stanowią dziś dla użytkowników usługi i aplikacje Google.

To oficjalny sklep Huawei, teraz zobaczmy jak reaguje rynek na tak dramatyczny spadek wartości Huawei Mate 30 Pro w tak krótkim czasie.

Wczoraj do oferty Orange Huawei Mate 30 Pro trafił do sprzedaży ze słuchawkami FreeBuds 3 i opaską Huawei Band 4. Porównamy koszt takiego zestawu w każdym abonamencie z opcją kupna każdego z tych urządzeń w EURO RTV AGD, gdzie sprzedawane są one już z osobna, wraz z dwuletnim kosztem abonamentu bez zobowiązania w cenie 39 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych, po 2 latach 60 GB).

I tak, cena za sam sprzęt kupowany w sklepie wynosi 3 847‬ zł, smartfona i słuchawki możecie kupić za gotówkę lub na raty O% w liczbie odpowiednio 20 rat po 149,95 zł i 30 rat po 23,30 zł. Wyjdzie tyle samo, co za gotówkę. Koszt z kolei samego abonamentu bez zobowiązania po dwóch latach wyniesie 936‬ zł. Razem – 4 783‬ zł.

Z oferty Orange wrzucam zrzut z planu tzw. smartfonowego, bo to chyba pierwszy przypadek, w którym ostateczny koszt abonamentu ze sprzętem po dwóch latach będzie niższy niż w przypadku głównego abonamentu Plan Mobilny 55, który kosztuje 20 zł miesięcznie taniej.

Oferta na abonament Orange/Plany Plan Mobilny 35 Plan Mobilny 45 Plan Mobilny 55 Plan Mobilny 75 Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 7 GB 15 GB 30 GB Bonusy Music Pass – 3 miesiące za 0,00 zł Music Pass – 3 miesiące za 0,00 zł Music Pass – 3 miesiące za 0,00 zł Music Pass – 3 miesiące za 0,00 zł Abonament 35,00zł 45,00zł 55,00zł 75,00zł Huawei Mate 30 Pro + słuchawki + opaska – cena na start 2 999,00zł 399,00zł 199,00zł 0,00zł Huawei Mate 30 Pro + słuchawki + opaska – 24 raty 0,00zł 107,99zł 115,01zł 96,00zł Razem za Huawei Mate 30 Pro + słuchawki + opaska po dwóch latach 2 999,00zł 2 990,76zł 2 959,24zł 2 304,00zł Razem sprzęt + abonament po dwóch latach 3 839,00zł 4 070,76zł 4 279,24zł 4 104,00zł Razem sprzęt w EURO RTV AGD + koszt abonamentu bez zobowiązania za 39 zł 4 783,00 zł 4 783,00 zł 4 783,00 zł 4 783,00 zł Różnica 944,00 zł 712,24 zł 503,76 zł 679,00 zł

W rezultacie mamy też pierwszy przypadek w historii, kiedy w ofercie któregokolwiek operatora z „wielkiej czwórki” – Orange, Play, Plus i T-Mobile, sprzęt wraz z każdym planem wyjdzie po dwóch latach taniej, niż kupno go w sklepie i skorzystanie z któreś z oferty bez zobowiązania i to od 500 do 900 zł. Chyba jednak lepiej dla Huawei by było, gdyby Mate 30 nie trafiał do sprzedaży w Europie.

Warto nadmienić jeszcze, że Orange dorzuca do powyższego zestawu ochronę wyświetlacza na 6 miesięcy oraz cashback 500 PLN za odkup starego telefonu.