Oto, jak Google chciało wykosić z rynku inne sklepy z aplikacjami

Żyjemy w czasach bardzo wyraźniej transformacji, jeżeli chodzi o produkcję urządzeń i zarabianie na nich w segmencie rynku elektroniki użytkowej. Jeszcze parę lat temu główne wzrosty, jeżeli chodzi o przychód, korporacje notowały ze sprzedaży sprzętu. Dlatego też rynek był zalewany smartfonami, mającymi przekonać użytkowników do zmiany. Z czasem jednak rynek zaczął ewoluować. Z generacji na generacje urządzenia coraz mniej się od siebie różnią, a rosnąca moc telefonów sprawia, że dziś można korzystać z nich dłużej nie czując spowolnień. Dlatego producenci coraz bardziej zaczęli spoglądać na oprogramowanie, jako na źródło swoich zysków, a dokładniej – na dane użytkowników, które można dzięki temu oprogramowaniu pozyskać. I w taki właśnie sposób prawie każdy liczący się dziś gracz ma swój sklep z aplikacjami w systemie Android. Google oczywiście się taka praktyka nie za bardzo podoba, ponieważ każdy program pobrany z alternatywnego sklepu to program, który nie został pobrany z Google Play Store. I gigant postanowił walczyć.

Pozew przeciw Google w tej sprawie wytoczyło 36 stanów. Gigant ma problem

Google, Apple, czy tak naprawdę każda duża firma IT w tym momencie, musi oprócz specjalistów i inżynierów mieć na podorędziu cały zespół prawników, którzy w jej imieniu będą walczyć o ich sprawy w sądach. Nie ma bowiem chyba miesiąca, by Google nie było o coś pozywane. Tym razem jednak zarzuty są bardzo poważne. Dotyczą bowiem tego, jaką politykę prowadziło Google prowadziło względem innych podmiotów prowadzących swoje sklepy z aplikacjami i jak używało swojej pozycji do tego, by te nigdy się nie rozwinęły i nie zagroziły Google Play Store. Według oskarżycieli firma w umowach z twórcami smartfonów wręcz zabraniała preinstalowania jakichkolwiek innych sklepów z aplikacjami, a w przypadku Samsunga i jego Galaxy Store – używała dźwigni finansowej by Koreańczycy zerwali relację z topowymi deweloperami i zmniejszyli skalę działania swojego repozytorium. Google miało też naciskać na samych czołowych deweloperów, by ci nie udostępniali swoich aplikacji poza Play Store.