Google zainspirowało się Apple i od lipca wprowadza zmiany w opłatach Google Play

Rynek mobilny to trudny kawałek chleba. Konkurencja jest ogromna, przebicie się do szerszej publiczności graniczy z cudem, ale… no co tu dużo mówić: da się. Mobile regularnie przeżywa swoje objawienia, które pojawiają się znikąd i podbijają serca użytkowników. Ale od lat mówi się także o tym, że większość twórców… robi to wszystko za głodowe stawki. Największe sklepy z aplikacjami — czyli Google Play na Androidzie oraz App Store na iOS przez lata pobierały 30% od każdej transakcji. Niedawno Apple wprowadziło zmiany, a skoro wydeptało ścieżkę — to Google postanawia do nich dołączyć.

Twórcy aplikacji z Google Play zapłacą tylko 15%, jeżeli ich przychód roczny wynosi mniej niż milion dolarów

Jesienią ubiegłego roku świat obiegła wiadomość, że twórcy zarobią więcej w App Store – prowizja Apple zmniejszy się do 15% jeżeli ich roczny przychód nie przekracza miliona dolarów. Zmiana polityki spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, Google nie chciało więc pozostać w tyle i postanowiło zaserwować podobne zmiany także u siebie.

Od 1 lipca 2021 r. obniżamy do 15% opłaty za obsługę, które Google Play otrzymuje, gdy deweloper sprzedaje cyfrowe towary i usługi, obniżona opłata dotyczy pierwszego miliona USD przychodów rocznie. Dzięki tej zmianie 99% deweloperów na całym świecie sprzedających swoje cyfrowe towary i usługi w Play, otrzyma 50% redukcję opłat. Te fundusze mogą pomóc rozwijać się w krytycznej fazie wzrostu, np. poprzez zatrudnienie programistów, poszerzenie działań marketingowych, zwiększenie pojemności serwerów i wiele innych działań.

— czytamy w oficjalnej wiadomości na blogu Google Polska. To doskonała wiadomość dla twórców, którzy chcą spróbować swoich sił w świecie mobilnych gier i aplikacji, ale dotychczasowych 30% prowizji dla Google Play ich skutecznie odstraszało.

Chociaż tego typu inwestycje są najbardziej krytyczne we wczesnej fazie rozwoju, skalowanie aplikacji nie zatrzymuje się, gdy deweloper osiągnie 1 milion USD przychodu – słyszeliśmy od naszych partnerów, że mając przychody na poziomie 2 mln USD, 5 mln USD, a nawet 10 mln USD dalej pozostają na ścieżce do pełnej samowystarczalności. Dlatego obniżone opłaty do kwoty 1 mln USD całkowitego przychodu rocznie, dotyczą każdego dewelopera Play, niezależnie od wielkości. Uważamy, że to uczciwe podejście, zgodne z szerszą misją Google, polegająca na pomaganiu wszystkim deweloperom w osiągnięciu sukcesu.

To teraz jeszcze tylko prosimy o poprawę narzędzi promocyjnych w obrębie sklepu. Lata mijają, a tamtejsze algorytmy polecające treści i czytelność pozostawiają wiele do życzenia. No i nie ukrywam, że chętnie widziałbym też polecenia od redakcji częściej, niż raz na kwartał…