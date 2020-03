Serwisy takie jak Netflix czy HBO GO radykalnie zmieniły sposób w jaki oglądamy filmy. Płacimy tam bowiem niewielką miesięczną subskrypcję, w zamian za co uzyskujemy dostęp do całej biblioteki serwisu. Fakt, że miejscami pojawiają się niedogodności nie zmienia tego, że większość użytkowników jest zadowolona z takiego sposobu konsumpcji mediów. Na tle serwisów streamingowych usługa Google jawiła się jako dość archaiczna. Pozwalała bowiem jedynie na zakup wybranych przez nas dzieł i to w dodatku w cenie, za którą na Netflixie możemy wykupić miesięczny abonament i obejrzeć tyle filmów ile chcemy (bądź zdołamy). Firma Mountain View stwierdziła, że należy coś z tym zrobić, dlatego po cichu zaczęła wprowadzać pewne znaczące zmiany w Google Play Movies.

Co powiecie na filmy za darmo?

Informację o tym, że Google rozważa możliwość wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń za filmy jako pierwsi przekazali światu inżynierowie z XDA Developers. Zajrzeli oni do kodu najnowszej wersji Androidowej aplikacji (v4.18.37) i zauważyli, że Google dodało tam kilka linijek bardzo znaczącego tekstu. Znaleźli oni komunikaty skierowane do użytkownika, wyraźnie wskazujące na to, że Google zamierza udostępnić część bądź całość (mowa o „setkach” filmów) swojej biblioteki za darmo. W zamian za to użytkownik będzie musiał obejrzeć „zaledwie” parę reklam. Komunikaty nie precyzują ile i jakie będą to reklamy, oraz czy zostaną one wyświetlone przed seansem, czy też w jego trakcie. Patrząc jednak na inny serwis należący do giganta z Mountain View – YouTube – i jego sposób monetyzacji treści, zakładam, że w grę będą wchodzić obie opcje jednocześnie.