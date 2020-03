Podcasty Google – nowa aplikacja szybciej na iOS niż na Androidzie

Zdecydowanie widać, że ktoś w Google zauważył w końcu to, jak często ludzie słuchają podcastów. Człowiek ten zobaczył też, jak do tej pory wyglądała ich aplikacja do ich odsłuchu i doszedł do tego samego wniosku, co jej użytkownicy – że zdecydowanie potrzebuje ona przebudowy. Dlatego też inżynierowie z Kalifornii zabrali się do pracy, czego efektem jest nowa wersja programu, która została zaprezentowana niedawno wybranej grupie użytkowników. Zmiany objęły między innymi interfejs aplikacji, sposób wyszukiwania nowych podcastów oraz rekomendacje na bazie preferencji użytkowników. Więcej o tych zmianach możecie przeczytać we wpisie Dawida. Jak się okazuje, nowa wersja aplikacji nie była jedynym, co gigant z Mountain View dla nas przygotował

Podcasty Google zmierzają na iOS

Dziś rano Google, ustami swojego Product Managera, ogłosiło, że zaprezentowana wersja aplikacji do słuchania podcastów jest już możliwa do pobrania z AppStore. Ma ona w sobie zawierać wszystkie funkcje jej Androidowego odpowiednika. Co ciekawe – na iPhonach i iPadach pojawi się ona szybciej niż na telefonach z Androidem. Prawdopodobnie dlatego, że dla smartfonów z systemem od Google musi ona zostać przygotowana w formie aktualizacji.