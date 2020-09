Na pewno słyszeliście o Google Phone App czyli specjalnym, ciekawym dialerze, z którego korzystają posiadacze smartfonów z serii Pixel. Jeśli też mieliście na niego chrapkę, ale nie planowaliście zakupu telefonu Google, to mam dla Was dobrą wiadomość. Firma zapowiedziała wsparcie większej ilości smartfonów, na których będzie można uruchomić tę aplikację. Niestety nie podała konkretnej listy obsługiwanych urządzeń, więc wsadźcie miedzy bajki informacje o tym, że „niedługo Google Phone App będzie dla każdego„.

A warto zainteresować się tym programem, bo zostaje do niego wprowadzona bardzo fajna i przydatna funkcja, która oszczędzi Wam masę nerwów. Na pewno niejednokrotnie odebraliście połączenie, którego odebrać nie chcieliście i nie mówię tu o zablokowanych znajomych. Rozmowy telefoniczne to wciąż popularny system telemarketingu, ale również i narzędzie wszelkiej maści oszustów.

Od jakiegoś czasu funkcjonuje pilotażowy program Verified Calls, czyli po naszemu „zweryfikowane połączenia”. Chyba najłatwiej będzie porównać to z aplikacją True Caller, której pewnie część z Was używa choćby po to by unikać rozmówców zgłoszonych jako spamerzy. Funkcja w googlowskim telefonie miałaby podobno pokazywać informacje dotyczące połączenia z nieznanego numeru wyświetlając jego nazwę, logo i pozytywną weryfikację przez system. Jeśli dobrze rozumiem, to na barkach wykonującego połączenie spoczywać będzie dostarczenie Google powyższych informacji, a także powodu połączenia.

Na razie funkcja ma trafić przede wszystkim do USA, ale w późniejszym czasie pojawi się również w innych krajach. Oby szybko i oby dotarła również do większej puli telefonów, bo sam chętnie bym z niej korzystał.

źródło