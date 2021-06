Google będzie ostrzegać przed niezweryfikowanymi wynikami wyszukiwania

Jednocześnie Google wyjaśnia, że ich wyszukiwarka zawsze pokaże najbardziej przydatne wyniki, jednak maksymalnie wiarygodne informacje mogą nie być od razu dostępne online. Innymi słowy – sugeruje żeby czekać na weryfikację treści przez większe, bardziej zaufane źródła mimo tego, że często mniejsze są dużo szybsze i zajmują wysokie wyniki w wyszukiwarce. Nawet jeśli to one są źródłem newsa, co przecież często się to zdarza.

Sam pomysł jest świetny, może jednak budzić pewne obawy. Nie wiadomo jak będzie działał ten mechanizm i jakie źródła będą według Google zaufane. Na pewno błyskawicznie pojawią się zarzuty, że sieciowy monopolista będzie teraz decydował o tym, jakie źródła mówią prawdę, a jakie generują fałszywe lub nierzetelne informacje. Ba, pewnie bardziej odważni stwierdzą, że to Google będzie decydować o tym, co jest prawdą, a co fałszem.

A jak Wy weryfikujecie informacje znalezione w sieci. Nie mówię oczywiście o obrazku z podpisem na czarnym tle, ale o wynikach wyszukiwania. Ufacie przeglądarce i kilku pierwszym wynikom, czy raczej grzebiecie głębiej? A może macie po prostu zaufane strony i nie zaglądacie w ogóle w inne miejsca?

