Nie podejmuje się oceny takiego zachowania, sam Simon nie precyzuje czy robi to regularnie czy chciał tylko coś udowodnić, ale daje też do myślenia. Uzależniamy się od nowych technologii w każdym aspekcie życia, czy to w czasie podróży do pracy, czy korzystając z niej w czasie wolnym. Korporacje takie jak Google wiedzą o nas bardzo dużo, właśnie dzięki usługom lokalizacji. Nasza prywatność wydaje się jedynie teoretyczna, a w pewnym momencie możecie się okazać, że zwróci się to przeciwko nam. Oszukanie poprzez Google Maps nikomu pewnie życia nie złamie, ale są też inne przykłady. Ostatnio głośno było o pewnym latynoskim kibicu, który gdy zauważył obserwującą go kamerę podczas meczu, nagle przestał całować swoją partnerkę. Sytuacja wydawała się śmieszna i filmik bardzo szybko zdobył popularność w social mediach. Dopiero później okazało się, że mężczyzna był na meczu z kochanką… ;-).

Eksperyment Simon Weckerta można uznać dzisiaj za ciekawostkę, nad którą warto w wolnej chwili się nieco głębiej zastanowić.