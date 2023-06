Rebranding popularnych marek zawsze budzi od groma emocji. I mimo że po tygodniu wszyscy zapominają jak sprawy miały się wcześniej, to przez pierwszych kilka dni zawsze sieć ogarnia wielkie oburzenie. Google najwyraźniej postanowiło wprowadzić zmiany w identyfikacji związanej z Androidem. Po latach obstawania przy małym "a" w nazwie systemu, firma zmienia podejście. I w najnowszej odsłonie serwować będzie Androida pisanego wielką literą. Delikatnego odświeżenia doczeka się także logo!

Nowa identyfikacja Androida. Robocik nabiera kształtów

Identyfikacji wizualnej Androida bardzo daleko do tego, co znamy od jego największego konkurenta w postaci systemu mobilnego — Apple. Tamtejsze logo to jednak coś więcej niż tylko identyfikacja dla ich iOS czy nawet iPadOS. To logo najbogatszej korporacji technologicznej świata, a nadgryzione jabłko od dekad zdobi ich produkty. Widzimy je na komputerach, tabletach, smartfonach i całej reszcie. W przypadku Androida — poza specjalnymi okazjami jak technologiczne eventy, lwia część widuje je głównie na ekranie startowym urządzenia z systemem Google. Jak często zatem pojawia się ta okazja? Pewnie zależy od każdego z osobna, ale zakładam, że nie częściej niż raz na kilka czy może nawet kilkanaście tygodni. A kiedy dodamy do tego jeszcze filtr w postaci: jak wiele urządzeń na rynku korzysta z dość leciwej wersji systemu, to istnieje duża szansa na to że wielu użytkowników wciąż bardziej kojarzy jego wygląd z sprzed ostatniego redesignu, czyli sprzed 2019 roku.

Źródło: 9to5Google

W najnowszym wydaniu Google stawia nie tylko na wielką literę na starcie, ale też rezygnuje z płaskiego robocika. Wciąż obstaje przy jego minimalistycznym podejściu — zamiast całej sylwetki z symbolem systemu, wyłącznie jego główka. Ale moda na płaską identyfikację najwyraźniej powoli przemija, powracają gradienty i nadawanie wszystkiemu więcej głębi i kształtów. Czy to dobra moda czy nie — można się spierać. Sam jestem miłośnikiem bardziej minimalistycznego podejścia, ale cóż. To jeden z tych elementów, który regularnie się zmienia i rotuje — i produkty Google nie są tutaj żadnym wyjątkiem.

Nowa identyfikacja w natarciu

Jak zauważa redakcja 9to5Google — pierwszy raz "wypukłe" logo pojawiło się już na konferencji I/O 2023, teraz zaś możemy je podejrzeć wraz z nowym zapisem nazwy systemu. Wszystko to z okazji nowej reklamy systemu i promocji aplikacji first-party na flagowych smartfonach Samsunga — Galaxy S23 Ultra oraz Galaxy Flip 4. Przedstawiciele Google potwierdzają oficjalnie, że to elementy ich nowej identyfikacji wizualnej - i w najbliższych miesiącach można spodziewać się więcej nowości w tym temacie. Gdzie?

Prawdopodobnie w tych kilku miejscach, gdzie wykorzystywane jest logo Androida — ot, jak wspomniany wcześniej ekran uruchamiania smartfonów i tabletów napędzanych systemem Google. Czy zmiany dotyczyć będą wyłącznie sprzętów z 14 wersją systemu? Zobaczymy — na tę chwilę firma nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów związanych z tematem.