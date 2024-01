Google Chrome staje się coraz lepsze! Przeglądarka dostaje mnóstwo nowych funkcji

Google również inwestuje w AI. Do przeglądarki zmierza mnóstwo nowych funkcji

Google dziś na swoim blogu poinformowało, że począwszy od dzisiejszej nowej wersji przeglądarki Chrome (M121), gigant z Mountain View wprowadza eksperymentalne funkcje generatywnej sztucznej inteligencji, dzięki którym przeglądanie ma być jeszcze „łatwiejsze i wydajniejsze, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu spersonalizowania wrażeń”. W ciągu najbliższych kilku dni wszyscy będą mogli je wypróbować — zarówno na komputerach Mac i na pecetach z systemem Windows — jest jednak jeden haczyk, bowiem firma rozpoczyna swoje testowanie wyłącznie od Stanów Zjednoczonych. A o jakie funkcje chodzi?

Inteligentne organizowanie kart w przeglądarce

Na pierwszy ogień idzie Tab Organizer Chrome to wygodne narzędzie do sprawnego porządkowania wielu kart, które eliminuje konieczność grupowania ich ręcznie. Dzięki tej funkcji opartej na sztucznej inteligencji, po prostu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kartę i wybrać „Organizuj podobne karty” lub skorzystać z menu rozwijanego po lewej stronie kart. Automatycznie utworzone grupy otrzymają nawet sugestie nazw czy emoji, co ma ułatwiać ich późniejsze odnalezienie.

Źródło: Google

Własne motywy przeglądarki dzięki AI

Google poza tym informuje, że dalej idzie ścieżką, którą obrało w zeszłym roku z wprowadzeniem tapet generatywnych AI w Pixelach 8. Teraz gigant z Redmond zaprezentował ten sam model zamiany tekstu do obraz w przeglądarce Chrome, co pozwoli jeszcze bardziej dostosować wygląd przeglądarki do własnych preferencji. Dzięki nowej funkcji, teraz każdy może szybko generować niestandardowe motywy, dostosowując je do wybranego tematu, nastroju, stylu wizualnego czy koloru. Aby rozpocząć, wystarczy odwiedzić panel boczny „Dostosuj Chrome”, kliknąć „Zmień motyw”, a następnie wybrać „Utwórz za pomocą sztucznej inteligencji”.

Źródło: Google

AI pomoże nawet w… pisaniu

Do tego wielkie G ogłosiło również, że w nadchodzącej wersji przeglądarki Chrome planuje wprowadzić eksperymentalną funkcję opartą na sztucznej inteligencji, która ułatwi pewniejsze formułowanie wszystkiego, co piszemy w Internecie. Jak dowiadujemy się z bloga, bez względu na to, czy planujemy napisać recenzję restauracji, stworzyć przyjazną odpowiedź na imprezie czy złożyć oficjalne zapytanie dotyczące wynajmu mieszkania, nowa funkcja pomoże nam w tym procesie. Aby z niej skorzystać, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolne pole tekstowe lub obszar na odwiedzanej stronie w przeglądarce Chrome i wybrać opcję „Pomoc w pisaniu”. Po wprowadzeniu kilku słów sztuczna inteligencja rozpocznie proces tworzenia treści za nas.

Źródło: Google

No i jak oceniacie wszystkie te nowości? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Blog Google