Komunikatory Google to wciąż jeden wielki bałagan – nowości w Duo są tego doskonałym przykładem

Czasem mam wrażenie, że Google jest mistrzem spóźniania się na własną imprezę. Ich komunikatory od kiedy pamiętam były lata świetlne przed konkurencją: gTalk (teraz Hangouts) zawsze był moim faworytem: dostępnym w przeglądarce, dedykowanej aplikacji i na smartfonie. Wszędzie bez problemu. Ale najwyraźniej to dla Google było zbyt fajne i zaczęli się rozdrabniać, zamykać, zmieniać nazwy i co tylko. Obecnie Hangouts jest na wymarciu, ale nie jest — a przecież jest Hangouts Meet. Przepraszam: obecnie usługa nazywa się Google Meet i jest dostępna za darmo. Do tego po drodze wpadły dwa rozbijające funkcjonalności komunikatory: pierwszy nadawał się wyłącznie do czatów (Allo — już zresztą zamknięty), drugi do wideo — Duo. I to właśnie ten drugi doczekał się aktualizacji na miarę problemów 2020… dość mocno zresztą przeczącej jego pierwotnej idei.