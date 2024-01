Dokumenty Google usprawniają popularną funkcję. Warto o tym wiedzieć

Dokumenty Google to jedno z najskuteczniejszych i najchętniej wybieranych narzędzi w przypadku tworzenia nieskomplikowanych dokumentów biurowych. Do tego jest idealne w przypadku współpracy kilku użytkowników, którzy symultanicznie mogą pracować nad dokumentem. Co istotne: późniejsze udostępniani...

Dokumenty Google to jedno z najskuteczniejszych i najchętniej wybieranych narzędzi w przypadku tworzenia nieskomplikowanych dokumentów biurowych. Do tego jest idealne w przypadku współpracy kilku użytkowników, którzy symultanicznie mogą pracować nad dokumentem.

Co istotne: późniejsze udostępnianie stworzonego w ten sposób dokumentu jest banalnie proste. A teraz staje się jeszcze łatwiejsze dzięki tej, na pozór, malutkiej zmianie. Myślę jednak, że wielu użytkowników ucieszy się z wprowadzanych zmian — bez wątpienia pozwolą bowiem usprawnić korzystanie z aplikacji.

Dokumenty Google: udostępnianie będzie jeszcze wygodniejsze

Dotychczasowe udostępnianie dokumentów Google wiązało się z koniecznością otwarcia pełnoekranowego okienka, na którym otrzymywaliśmy dostęp do całego szeregu opcji związanych z udostępnianiem naszego pliku. Teraz firma poinformowała, że szykują usprawnienie, które pozwoli jeszcze efektywniej korzystać z tego narzędzia.

Chodzi o rozwijane menu, do którego skrót znajdzie się po prawej stronie przycisku "Udostępnij". Z jego poziomu będziemy mogli nie tylko w mig udostępnić dokument osobom które poprosiły o dostęp do niego, ale także skopiować link by posłać go dalej. Bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków.

Jak wspomniałem — nie jest to nic specjalnie rewolucyjnego. Ale jako użytkownik który regularnie korzysta ze wspomnianego narzędzia Google wiem, że dotychczasowy interfejs potrafi być dość problematyczny. Dlatego też cieszą wieści dotyczące wprowadzania zmian w temacie. Nie jest to absolutnie nic rewolucyjnego, ale często to właśnie te małe-wielkie rzeczy pozwalają poprawić doświadczenia obcowania z produktem na tyle, że... po prostu milej się po niego sięga.

Google zapowiedziało zmianę i powoli zaczyna ją wprowadzać zarówno wśród płatnych, jak i darmowych kont. Jak każda nowość w ekosystemie Google — prawdopodobnie jej pełne wdrożenie potrwa do 2-3 tygodni, nim pojawi się u wszystkich.