To będą najpoważniejsze zmiany w Google Chrome od dawna

I co istotne dla mnie - będą to zmiany wycelowane w bezpieczeństwo użytkowników. To dobry kierunek, choć według niektórych mniej spektakularny niż nowe interfejsy, rewolucyjne dodatki lub akcesoria. Najpopularniejsza, najchętniej instalowana przeglądarka nie musi jednak robić cudów, żeby zadowolić swoich użytkowników. Wystarczy, że nic (za bardzo) nie popsuje.