Google Chrome stroi się na urodziny – nowości w przeglądarce

Chrome z okazji urodzin otrzymał nowe szaty i kilka przydatnych funkcjonalności, które mają uczynić przeglądarkę jeszcze przyjemniejszą oraz szybszą w obsłudze.

Nowe palety kolorów i bezpieczniejsze przeglądanie

Kultowa przeglądarka świętuje w tym miesiącu 15 urodziny, więc Google przygotowało dla użytkowników kilka drobnych nowości, wnoszących głównie usprawnienia wizualne. Do Chrome trafią niebawem nowe palety kolorów w panelu dostosowywania przeglądarki – mają być bardziej wyraziste, wizualizując charakter profili, na których są używane (dla przykładu konto służbowe i prywatne). Preferencyjne ustawienia mogą też dostosować się do motywów systemu operacyjnego, takich jak tryby ciemny i jasny. Dodano także garść odświeżonych ikon.

Wygląd to jednak nie wszystko. W prawym górnym rogu pojawi się skrót do opcji Search this page with Google, wysuwającej panel boczny, umożliwiający wyszukiwanie wyników powiązanych z informacjami zawartymi na czytanej stronie, lub po prostu wyszukanie nowych rzeczy przy pomocy podręcznej wyszukiwarki. Użytkownicy zza oceanu będą mogli też w niektórych witrynach poprosić z poziomu tego panelu o stworzenie skrótowego zarysu najważniejszych informacji na stronie i podanie ich lokalizacji przy pomocy odnośników.

Są także pewne usprawnienia w kwestiach bezpiecznego przeglądania.Funkcja otrzymuje uaktualnienie umożliwiające monitorowanie złośliwych stron w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Google spodziewa się zabezpieczeń skuteczniejszych o 25% w kontekście zagrożeń phishingowych i działania niebezpiecznego oprogramowania.

Zmiany mają zostać wprowadzone w nadchodzących tygodniach.

Stock image from Depositphotos