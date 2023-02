Google Chrome przyspieszy i zadba o baterię. Oto nowe funkcje

O tym jak pamięciożerne jest Google Chrome rozprawia się od lat. Przeglądarka Google zaskarbiła sobie początkowo sympatię użytkowników jako bycie tą najlżejszą. Z biegiem czasu sprawy przybrały jednak dość... niespodziewany obrót. I obwieszone dziesiątkami praktycznych wtyczek i dodatków - okazała się być tą najbardziej nieprzyjaznom naszym komputerom, smartfonom i całej reszcie urządzeń. Karmienie ich większymi zasobami jest pewnym rozwiązaniem, ale... no nie ma się co oszukiwać — jest ono dość zgubne. Google postanowiło się jednak opamiętać, czego efektem jest implementacji funkcji Memory Saver.

Google Chrome: Memory Saver i Energy Saver. Urządzenia odetchną z ulgą

Memory Saver w Google Chrome to nic innego, jak nowa funkcja mająca pomóc zaoszczędzić cenną pamięć naszym urządzeniom. Po wielu miesiącach testów w ramach dystrybucji Chrome Canary, nowości nareszcie wypływają na szersze wody — i teraz miłośnicy otwierania setek kart w przeglądarce będą mogli spać spokojnie. Oto bowiem aplikacja nareszcie będzie dla nich bardziej łąskawa. Nowa funkcja w przeglądarce będzie "wstrzymywać" działanie kart, z których nie korzystamy — nie będą one stale "odtwarzane" w tle, przez co pamięć naszych urządzeń będzie mogła odetchnąć. Ale poza oszczędnością pamięci, Google przedstawia jeszcze jedną nowość: Energy Saver. Ta ma przynieść istotną z punktu widzenia użytkowników korzyść — nasze urządzenia dłużej podziałają na jednym ładowaniu. Po tym gdy wskaźnik naładowania pokaże 20% (lub mniej), aktywowany zostanie Energy Saver, domyślnie blokujący najbardziej prądożerne elementy (m.in. rozmaite animacje). To także jedna z nowości która trafia już do użytkowników — jeżeli chcecie ręcznie zarządzać i sprawdzić co w trawie piszczy, sprawdźcie: