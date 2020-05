Google dalej bałagani w swoich komunikatorach. Nowości które ucieszą użytkowników Google Chat

Przyznam szczerze, że wiecznie trwające zamieszanie z komunikatorami Google miesza często w głowie. Co kilka tygodni otrzymujemy kolejne sygnały, że firma zmienia podejście do swoich aplikacji umożliwiających komunikowanie — zarówno prywatne, jak i w zespołach. Zmiany zmierzające do Google Chat nie ułatwiają sprawy, choć myślę, że dla wielu osób będzie to spore ułatwienie w codziennych rozmowach z innymi.