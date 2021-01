Gigantyczne widowisko z Godzillą i Kongiem – zobaczcie zwiastun. Czy film zobaczymy w kinach?

Po dwóch filmach opowiadających o Godzilli oraz jednemu poświęconemu Kongowi, studio postanowiło zaprezentować nam pojedynek dwóch gigantów na dużym ekranie. Wszystko rozgrywa się w ramach tak zwanego MonsterVerse, wobec którego nie znamy jeszcze dalszych planów poza film „Godzilla vs. Kong”. Jakiś czas temu pojawiły się wzmianki na temat potencjalnego połączenia MonsterVerse ze światem z filmów Pacific Rim, ale wydaje się to naprawdę mało prawdopodobne.

Fabuła „Godzilla vs. Kong” – o czym opowiada film?

„Godzilla vs. Kong” skupia się na pojedynku dwóch gigantów, którzy walczą o dominację przez najbliższe dekady i wieki na Ziemi. Obrońcy Konga starają się odnaleźć i dotrzeć do prawdziwego domu kolosa, a wśród nich znajduje się młoda dziewczyna Jia, z którą Konga łączy wyjątkowa relacja. Na drodze staje im jednak Godzilla, która sieje postrach i zniszczenie na całej planecie. Jak się okaże, pojedynek Godzilli z Kongiem został zaaranżowany przez ukryte siły, a rozwiązanie ich tajemnicy zaprowadzi bohaterów aż do jądra Ziemi.

Tom Hanks, czyli legenda kina. Co warto o nim wiedzieć?

Zwiastun „Godzilla vs. Kong”. Obsada i twórcy

Jak pokazuje zwiastun, po filmie możemy (ponownie) spodziewać się imponujących ujęć pełnych zaawansowanego CGI, ale warto wspomnieć o tym, kogo z aktorów zobaczymy na ekranie. W obsadzie znaleźli się Alexander Skarsgård (Wielkie kłamstewka, Mała doboszka), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, Profesor Marston i Wonder Women), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man Uniwersum), Shun Oguri (Tenki no ko), Eiza González (Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw), Julian Dennison (Deadpool 2) oraz Kyle Chandler (Godzilla II: Król potworów) i Demián Bichir (Zakonnica, Nienawistna ósemka). Za reżyserię odpowiada Adam Wingard, a całość powstała na podstawie scenariusza Erica Pearsona.

To będzie najfajniejsza nowość na Netfliksie od dawna. Koniec z wybieraniem serialu do oglądania

Data premiery „Godzilla vs. Kong” – czy film trafi do kin?

Pamiętamy, że według zapowiedzi Warner Bros., „Godzilla vs. Kong” trafi w USA jednocześnie do kin oraz na platformę VOD HBO Max, gdzie będzie go można obejrzeć online przez miesiąc. W Polsce film ma trafić do kin, a data premiery to 17 marca 2021 roku. Nie wiemy, czy do tego czasu kina w Polsce wznowią działalność.