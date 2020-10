Odchudzony Gmail Go dostępny dla wszystkich w Google Play

Aplikacje Google potrafią sporo ważyć, a każda kolejna aktualizacja wprowadza rozwiązania, które mogą spowolnić starsze smartfony. Alternatywą dla nich są wersje z dopiskiem Go przygotowywane przede wszystkim z myślą o tych, którzy na swoich słabszych smartfonach mają zainstalowany system Android Go. Te często były ograniczone terytorialnie i dostęp do nich mieli przede wszystkim mieszkańcy krajów bliskowschodnich. Google w swojej ofercie posiada kilka podstawowych, odchudzonych narzędzi. Wystarczy wspomnieć Google Go, Mapy Google Go, Gallery Go. Z podobnych zabiegów korzystają też inni twórcy aplikacji, jak Facebook oferując m.in. Messenger Lite. Teraz w Google Play pojawił się Gmail Go, który jest lżejszą alternatywą dla podstawowego klienta poczty elektronicznej od Google.

Zobacz też: Google Workspace odpowiedzią na potrzeby firm i pracowników

Gmail Go nie jest aplikacją nową. Ta pojawiła się w sklepie Play już w 2018 r. Jednak nie dało jej się łatwo pobrać, czy zainstalować na urządzeniach, które nie pracują pod kontrolą Androida Go. To zmieniło się teraz — przynajmniej teoretycznie. Gmail Go pozbawiony dolnej belki nie posiada integracji z Google Meet (Spotkania), a jego interfejs pozbawiony jest nieco obciążających system elementów graficznych, takich jak cienie, gradienty, czy płynnych animacji. Samo doświadczenie z korzystania a z aplikacji też ma być nieco inne, z zauważalnymi przycinaniem przewijania interfejsu, czy przy wysuwaniu menu bocznego.

Google Play tak opisuje Gmail Go:

Twoja ulubiona poczta Gmail teraz zajmuje mniej miejsca. nic nie tracąc na szybkości. Korzystaj z inteligentnej skrzynki pocztowej, która ochroni Twoje wiadomości i pozwoli Ci się dobrze organizować. Będziesz dostawać powiadomienia o nowej poczcie, którą przeczytasz, a także na nią odpowiesz zarówno online, jak i offline. Poza tym szybko wyszukasz wiadomości dzięki doskonałym narzędziom wyszukiwania i skorzystasz z wielu innych przydatnych funkcji.

Odchudzony Gmail Go dla wszystkich? Chyba nie do końca tak jest

Mimo dostępności w Google Play i informacji, że aplikację można zainstalować nie tylko na smartfonach z Androidem Go, nie udało mi się pobrać Gmail Go na HTC U12+. W sklepie pojawia się informacja, że moje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją i nie ma możliwości jej instalacji. Próbowałem też skorzystać z zaufanych źródeł plików APK, ale i w tym przypadku pojawił się problem — „podczas analizowania pakietu wystąpił problem” i instalacji nie da się przeprowadzić. Sprawdźcie na swoich urządzeniach. W sieci znalazłem informację, że do działania Gmail Go wymagany jest system Android 10.

Gmail Go ma działać lepiej na słabszych urządzeniach i jeśli zwykły Gmail sprawia Wam problemy, warto sprawdzić, jak zachować się będzie jego chudsza odsłona. Przy okazji warto przypomnieć, by nie korzystać z podejrzanych sklepów i stron oferujących aplikacje i gry na Androida. Te mogą oferować szereg aplikacji, które w ostatecznym rozrachunku mogą przyczynić się do zainfekowania Waszych urządzeń. Korzystajcie z zaufanych źródeł lub ograniczcie się wyłącznie do Google Play, choć niestety i tam zdarzają się sytuacje, w których złośliwe oprogramowanie przechodzi przez sita kontroli jakości.