Koniec z niekończącym się wyszukiwaniem w Gmailu. Google przedstawia nowe filtry w swojej poczcie

Poczta Gmail cieszy się niesłabnącą popularnością. I choć długo mogę wymieniać usprawnienia które chętnie bym zobaczył w tamtejszej skrzynce, trudno odmówić Google rozmachu. To jedna z niewielu ich (bogatego portfolio) usług, która od lat wyraźnie się rozwija i, miejmy nadzieję, nie doczekamy się jej zamknięcia z dnia na dzień. Wyszukiwarka na platformie działa jednak… no cóż, jak działa. I jeżeli należycie do grona użytkowników które regularnie nie mogą się tam z niczym odnaleźć, to mam dla Was dobre wieści. Wkrótce Gmailu pojawią się nowe funkcje, które pozwolą na łatwiejsze filtrowanie wyników, dzięki czemu przeszukiwanie tamtejszej bazy wiadomości ma szansę stać się… mniej upiorne.

Filtrowanie wyników wyszukiwania w Gmailu. Wkrótce doczekamy się na platformie nowych filtrów!

Google na swoim blogu produktowym zaprezentowało zmiany, które od wczoraj (przez najbliższe dwa tygodnie) trafiać będą do skrzynek użytkowników Gmail. I składają się na nie filtry, które dostępne będą między okienkiem wyszukiwania, a listą wiadomości. Właściwie: poniższy obrazek mówi więcej, niż tysiąc słów, sami zobaczcie: