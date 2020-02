Nareszcie da się pracować! Gmail na iOS potrzebował tej zmiany

Do dziś pamiętam Xperię X8, na której po raz pierwszy uruchomiłem powiadomienia push dla poczty e-mail. To było coś wyjątkowego, bo wiadomości na skrzynkę mailową pojawiały się na telefonie niczym SMS-y – zaraz po tym, jak wysłał je nadawca. Żadnego ręcznego sprawdzania aplikacji, odświeżania zawartości skrzynki odbiorczej i upewniania się, czy nie przegapiliśmy ważnej wiadomości.

Obsługa załączników w Gmailu na iOS

Dziś praca z e-mailem w ten sposób to nasza codzienność, ale na niewielkich komputerach, które nosimy w kieszeniach spodni (lub torebkach) odczytujemy nawet pliki PDF oraz dokumenty, a także arkusze. Obsługa załączników na komputerze jest zrozumiała dla wszystkich. Podobnie wygląda to na Androidzie, który korzysta z klasycznego systemu zarządzania plikami. Niestety iOS długo dojrzewał, by menadżera plików (ochrzczonego po prostu Pliki) w ogóle otrzymać, a od niedawna jest on faktycznie przydatny.

Ale bez wsparcia ze strony deweloperów konkretnej aplikacji jest on nadal bezużyteczny. Używanie go musi być zaimplementowane w aplikacji, a w Gmailu czegoś takiego nie było. Użytkownicy klienta e-mail od Google musieli korzystać z Dysku Google, co nie jest zawsze zalecane, wygodne i potrzebne. Na szczęście najnowsza wersja Gmaila dla iOS nadrabia ten brak.

Gmail ze wsparciem dla aplikacji Pliki na iOS

Chcąc załączyć plik do wiadomości w Gmailu na iPhonie lub iPadzie zyskujemy dziś możliwość wskazania dowolnego pliku, który zapisaliśmy w pamięci urządzenia (o ile nie przekracza limitu rozmiaru). To zaskakujące, że na integrację z systemowym rozwiązaniem w iOS trzeba było czekać tak długo, ale skoro już jest, to chyba szkoda wałkować dalej ten temat.

W nieco innym tonie będę się jednak wypowiadał na temat ciemnego motywu w Gmailu na iOS, który był dostępny na moim koncie niedługo po jego ujawnieniu, ale kilka tygodni temu zniknął. Dlaczego i czy jeszcze wróci? Tego Google już nie zdradza.