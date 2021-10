Głos Map Google rozprawia się z nagraniem z Call Center

Czy dzwonili do Was z propozycją dofinansowania do paneli fotowoltaicznych? Miła pani oferująca atrakcyjne warunki i zachęcająca do kontaktu z ekspertami okazała się nagraniem audio puszczanym przez pracownika call center jednej z firm.

Informacje o pani Klarze Sobieraj dzwoniącej z działu Wsparcia Ekologii pojawiają się od dłuższego czasu. Nagrywane z nią rozmowy trafiają na YouTube, gdzie rozmówcom udaje się przechytrzyć "sztuczną inteligencję", która w rzeczywistości z AI ma niewiele wspólnego. To nagrania puszczane przez pracownika call center mające do złudzenia przypominać tradycyjną rozmowę z konsultantem. Jedną z osób, które w ostatnim czasie porozmawiały sobie z panią Klarą był Jarosław Juszkiewicz.

Klara Sobieraj w rozmowie z głosem Map Google wypadła blado

Jeśli korzystacie z nawigacji Google, to z pewnością poznacie ten głos. Tym bardziej, że w zeszłym roku u Jarosławie Juszkiewiczu mówiło się głośno, gdy pojawiła się informacja, że Google rezygnuje z ludzkiego głosu zastępując go Sztuczną Inteligencją. Pan Juszkiewicz wrócił do współpracy z Google (choć nie wiadomo do kończy czy trwa ona nadal) i często udziela się w mediach społecznościowych. W najnowszym filmiku na YouTube sam udawał sztuczną inteligencję i w starciu z głosem pani konsultantki chyba wygrał - co zobaczycie na poniższych wideo. Widać, że bot w starciu z botem nie ma żadnych szans ;)

I o ile wydawać by się to mogło zabawne, tak rzeczywistość jest nieco inna. Tym bardziej, że w sieci pojawia się coraz więcej sygnałów i zgłoszeń tego typu rozmów, do których, według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ogóle nie powinno dochodzić.

W sierpniu o sprawie pisał Niebezpiecznik, który przyjrzał się bliżej samej Klarze Sobieraj, jak i firmie, w której imieniu dzwoni zautomatyzowany konsultant. Za telefonami stoi firma Euro CallCenter, która pytana o to, skąd pochodzą numery telefonów, odpowiada:

Spółka w swojej działalności wykorzystuje numery telefonów, znajdujące się w pakietach danych, które każdorazowo nabywa na podstawie zawartej umowy od współpracującego ze Spółką podmiotu, który zapewnił Spółkę o legalności źródła pochodzenia bazy danych.

-- podaje Niebezpiecznik. Serwis dodaje też, że nie ma wielu skutecznych metod na walkę z tego typu marketingiem. Oczywiście można blokować numer, jednak nie zawsze zdaje to egzamin. Można też oczywiście prowadzić rozmowę w taki sposób, by zniechęcić drugą stronę do dalszej rozmowy. Nie da się jednak ukryć, że najlepszych rozwiązaniem będzie zgłaszanie swoich skarg do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Call Center z automatycznymi nagraniami audio pod lupą UKE

Tak też zrobili redaktorzy bloga Internet. Czas działać!, którzy swoją skargę do UKE zgłosili w sierpniu. Urząd na nią odpowiedział i zapowiedział kontrolę w firmie stojącej za telefonami wykorzystujących tzw. robocalls. Nie chodzi o samo ich używanie, ale o coś więcej. W piśmie UKE przeczytać można, że - zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę -.

