Gliniarz z Beverly Hills powraca. Zobacz Eddiego Murphiego w roli po 30 latach

Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku to produkcja pod wieloma względami kultowa, a takie elementy jak główny muzyczny motyw przewodni są rozpoznawalne nawet przez osoby, które nigdy nie oglądały oryginału. Film doczekał się dwóch sequeli, w postaci Gliniarza z Beverly Hills 2 i 3, jednak o ile "jedynka" otrzymała wiele nominacji, w tym do Oskara i Złotego Globu, o tyle "trójka" jedyne co otrzymała to nominację do Złotych Malin.

Nic więc dziwnego, że po 1994 zaprzestano kolejnych filmów i przez trzydzieści lat nie dostaliśmy nowych przygód detektywa Axel Foleya. Teraz marka wraca, a w sieci dostępny jest już pierwszy trailer.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - tak się prezentuje film od Netflixa

Za produkcję w tym wypadku odpowiada Netflix, a w kultową rolę znów wcieli się Murphy, a w trailerze widzimy też Judge'a Reinholda powracającego do roli detektywa Williama Rosewooda. Film otrzymał kategorię "R", co oznacza, że możemy spodziewać się w nim ostrych żartów i niewybrednego humoru oraz słownictwa.

Produkcja ujrzy światło dzienne 3 lipca na platformie Netflix.