Gladiator II na pierwszej zapowiedzi

Oczekiwania wobec drugiej części Gladiatora są ogromne, szczególnie biorąc pod uwagę sukces jaki odniosła pierwsza część. Obraz w reżyserii Ridleya Scotta zgarnął w 2001 roku aż 12 nominacji do Oscarów oraz 5 statuetek i wygląda na to, że sequel w przyszłym roku również będzie jednym z faworytów do wielu nagród. Niewiele wiadomo jeszcze na temat samej historii, która zostanie przedstawiona w drugiej części, ale Ridley Scott ponownie zadbał o gwiazdorską obsadę. W rolach głównych zobaczymy Paula Mescala, Pedro Pascala oraz Denzela Washingtona. Ten ostatni znany jest z tego, że skrupulatnie dobiera sobie projekty i wygląda na to, że scenariusz Gladiatora II przypadł mu do gustu. Co więcej rola złego do szpiku kości Macrinusa chyba przypadła mu do gustu.

Akcja drugiej części filmu Gladiator będzie miała miejsce kilkanaście lat po wydarzeniach z pierwszego filmu. Elementem łączącym obie produkcje jest postać Luciusa, który został uratowany w pierwszej części przez Maximusa. W związku z pewnymi wyborami życiowymi wyląduje on w grupie gladiatorów należących do Macrinusa (Denzel Washington) i będzie walczył na arenie o swoją wolność. Na ten moment nie jest jeszcze jasna jego relacja z generałem Marcusem Acaciusem (Pedro Pascal), który będzie jednym z protagonistów. Z trailera wynika tylko, że ostatecznie obaj zmierzą się na arenie.

Nie mam wątpliwości, że Gladiator II będzie zrealizowany z rozmachem do jakiego przyzwyczaił nas Ridley Scott. Miejmy też nadzieje, że nie pogubi się w tym wszystkim fabuła i dostaniemy ciekawą oraz intrygującą historię. Będziemy się mogli o tym przekonać niestety dopiero pod koniec roku, bo premiera została zaplanowana na 22 listopada.